چین خواستار کاهش تنش و آغاز فوری مذاکرات صلح در منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که پکن از تلاشها برای کاهش تنش و ازسرگیری گفتوگوها حمایت میکند.
وی همچنین از طرفهای درگیر خواست هرچه سریعتر مذاکرات صلح را آغاز کنند.
اظهارات این دیپلمات چینی یک روز پس از آن صورت می گیرد که وزیران امور خارجه چین و پاکستان، در دیداری درباره راهکارهای برقراری آتش بس و بازگرداندن صلح به منطقه گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه چین پس از این دیدار با انتشار بیانیه ای از یک طرح پنج مادهای برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس خبر داد.
نظر شما