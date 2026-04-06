حمله دشمن متجاوز به پتروشیمی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان مرودشت در اطلاعیه اعلام کرد: مجتمع پتروشیمی شیراز مورد حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته و بخش کوچکی از آن دچار خسارت جزئی شد.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی هدف قرار گرفتن مجتمع پتروشیمی مرودشت توسط دشمنان جنایتکار، به اطلاع مردم شریف شهرستان مرودشت میرساند آتش سوزی در دقایق نخست توسط مجتمع مهار شده فلذا آسیب چندانی به این واحد صنعتی وارد نشده و تنها بخش کوچکی از آن دچار خسارت جزئی شده است.

ضمنا این حمله هیچگونه تلفات جانی نداشته و خللی در فعالیت این واحد نیز وارد نشده است.

همچنین به اطلاع شهروندان شریف میرساند با توجه به تخلیه و انتقال مواد حساسیت زا و حجم بسیار اندک خسارات و بویژه آماده باش کامل ستاد مدیریت بحران، هیچگونه خطری مرودشت یا روستاهای همجوار را تهدید نمی‌کند.

در پایان از مردم گرامی انتظار میرود از هرگونه تجمع یا تردد غیرضروری در مبادی مجتمع پتروشیمی خودداری نمایند.