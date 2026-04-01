۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۵

حضور مردم در میدان تمرینی برای همراهی مسیر نهضت جهانی امام عصر(عج) است

ارومیه - رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: حضور مردم در میدان تمرینی برای همراهی در مسیر نهضت جهانی امام عصر(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر آقایی چهارشنبه شب در اجتماع پرشور مردمی ارومیه با اشاره به حضور پرشور مردم ارومیه نظیر دیگر نقاط کشور در ۳۲ شب گذشته گفت: همه مردم بر این تاکید دارند که این حضور تا روز پیروزی بر دشمن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با این حضور مردمی درخیابان و تمهیدات ویژه اندیشیده شده در میدان جنگ، پیروزی جمهوری اسلامی ایران حتمی است، اضافه کرد: دشمن با وجود یاوه گویی های ترامپ و نتانیاهو به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده است.

حجت الاسلام آقایی ادامه داد: شکست دشمن نه تنها برای ملت ایران بلکه برای همه جهان آشکار شده و اغلب تحلیل گران ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را اعتراف می کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اظهار کرد: پس از این جنگ نابرابر، جمهوری اسلامی ایران نقشی موثر در اقتصاد جهانی خواهد داشت و نتیجه این مقاومت به خوبی آشکار خواهد شد.

حجت الاسلام آقایی همچنین با تبریک دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی گفت: مردم فهیم ایران در سال ۱۳۵۸ نیز حضوری باشکوه در همه پرسی داشتند و با رای ۹۸.۲ درصدی استقرار جمهوری اسلامی ایران را موجب شدند.

وی جمهوریت و اسلامیت را دو وجه مهم این نظام مقدس عنوان کرد و افزود: رهبری الهی، قانون الهی و مردم سه ضلع مهم مثلت جمهوری اسلامی ایران هستند که قدرت قابل توجهی را شکل داده اند.

