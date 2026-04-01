به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضای سپاه در دومین توئیت عبری خود امشب نوشت: آژیرهای پی‌درپی و لرزش‌ها در زیرزمین‌های تنگ و تاریک پناهگاه‌ها، زیر باران موشک‌های ایران! این بخشی از هدیه نتانیاهو به صهیونیست‌ها برای عید بود!