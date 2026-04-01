  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۷

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

موشک‌های ایران بخشی از هدیه نتانیاهو به صهیونیست‌ها برای عید بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضای سپاه در دومین توئیت عبری خود امشب نوشت: آژیرهای پی‌درپی و لرزش‌ها در زیرزمین‌های تنگ و تاریک پناهگاه‌ها، زیر باران موشک‌های ایران! این بخشی از هدیه نتانیاهو به صهیونیست‌ها برای عید بود!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      رژیم صهیونیستی با اعمال ضدبشری وبا قتل وغارت به حیات خود ادمه میدهد، صهیونیستهای جعلی چه می فهمند که عید چیست! و با مفهوم ومضامین عید و بازی و شادی کودکان و حیات و زندگی انسانها بویژه بازی وشادی کودکان هیچ گونه میانه خوبی ندارد وچشم دیدن آنها را ندارند وبامفاهیم انسان وانسانیت بطور کل بیگانه هستند وبرای بقای زندگی انگلی خود با تفکرات شیطانی تنها به کشتار وغارت وترور ...دیگر مردمان می اندیشد،،،،، اف بر ذات اهریمنی صهیونیست تبهکار آدمخوار....!
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      نتایاهو بکشید.خونه شم تواسراییل بکوبید خاک بشه.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها