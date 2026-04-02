استاد دانشگاه: حملات به مراکز علمی نشانه استیصال دشمن است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، دشمن آمریکایی-صهیونیستی بارها با هدف قرار دادن مراکز علمی و دانشگاهی کشور، خط قرمزهای بین‌المللی را نادیده گرفته است؛ تجاوزی که براساس آمار وزارت علوم، ۱۵۴ نقطه علمی در ۲۱ دانشگاه و نهاد علمی را هدف قرار داده و خسارتی افزون بر ۴ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های علمی کشور وارد کرده است.

این حملات آشکار به ساحت علم و دانشگاه، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی جامعه علمی کشور در پی داشته است. خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با «مهرداد توکلی راد» عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گیلان نظرش را درباره این تجاوزات و ضرورت پایان سکوت نهادهای علمی بین‌المللی جویا شده است که در ذیل می خوانید.

*تحولات اخیر در حوزه حمله به مراکز علمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این اقدامات را نمی‌توان صرفاً یک درگیری نظامی دانست. آنچه مشاهده می‌کنیم، حرکت جنایتکارانه و تروریستی علیه زیرساخت‌های علمی و هویتی یک ملت است. دشمن به شدت مستاصل شده و تصوری غلط از ماهیت تمدنی ملت ایران دارد. این افراد گمان می‌کنند با حمله به مراکز علمی و ترور دانشمندان می‌توانند جریان تولید علم را متوقف کنند، غافل از اینکه ایران دارای ریشه‌های تمدنی و علمی عمیق است و جوانان این کشور هرگز خاموش نمی‌شوند؛ بلکه پویاتر، خلاق‌تر و مصمم‌تر به مسیر خود ادامه می‌دهند.

* این نوع حملات چه ارتباطی با تاریخ و تجربه‌های پیشین ایران دارد؟

تاریخ ایران مملو از نمونه‌هایی است که کشور در معرض حملات گسترده قرار گرفته است. از حملات مغول و تهاجمات مختلف تا فشارهای معاصر، همواره تلاش‌هایی برای نابودی مراکز علمی، فرهنگی و تمدنی وجود داشته است. اما هر بار، ایران با بازسازی و خلاقیت دانشمندان خود توانسته شگفتی‌های علمی خلق کند و این نشان می‌دهد که ظرفیت تمدنی ما هیچگاه تخریب‌پذیر نبوده است. این واقعیت تاریخی باید به‌طور جدی درک شود، زیرا دشمنان امروز تصور می‌کنند با نابودی زیرساخت‌ها، هویت علمی و تمدنی ما را از بین می‌برند؛ در حالی که این اقدامات، شتاب علمی ما را افزایش می‌دهد.

* به نظر شما، انگیزه دشمن از این اقدامات چیست؟

دشمنان می‌خواهند با خشونت، تهدید و ترور، ملت ایران را تضعیف کنند و بر خلاف واقعیت‌ها، فکر می‌کنند می‌توانند عزت، سربلندی و حرکت علمی ما را متوقف کنند. اما حقیقت این است که این حرکات وحشیانه نشانه استیصال آن‌هاست. وقتی دیگر راهبردی مؤثر برای نفوذ یا فشار بر ملت ایران ندارند، به اقدامات کور و تروریستی متوسل می‌شوند؛ حمله به مدارس، مراکز درمانی و دانشگاه‌ها، نمایشی از ناتوانی است و هیچ کمکی به تحقق اهدافشان نمی‌کند.

*واکنش جامعه علمی ایران در این شرایط چه باید باشد؟

جامعه علمی باید فعالانه وارد میدان شود و سکوت را کنار بگذارد. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران باید با شفاف‌سازی واقعیت‌ها، اطلاع‌رسانی و مقابله با روایت‌های نادرست، هم حقایق را به جامعه داخلی منتقل کنند و هم افکار عمومی جهانی را نسبت به این اقدامات شنیع آگاه سازند. ما باید نشان دهیم که ایران ملت تولید علم است و هیچ خشونت و تروریستی نمی‌تواند جریان دانش را متوقف کند.

*نقش نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های جهانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه عملکرد نهادهای بین‌المللی، در برابر این اقدامات ناکافی و گاه بی‌اثر است. سکوت آن‌ها به نوعی مشروعیت‌بخشی به اعمال تروریستی دشمن است و نشان می‌دهد که بسیاری از این سازمان‌ها در خدمت قدرت‌های پوشالی و استعمار عمل می‌کنند، نه در خدمت عدالت و حقوق بشر. بنابراین، ایران و جامعه علمی کشور خود باید با ابزارهای رسانه‌ای، روایت حقیقی را به جهانیان منتقل کنند و نشان دهند که اقدامات دشمن نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه حقانیت ملت ایران را تقویت می‌کند.

*با توجه به خسارات وارد شده، چشم‌انداز آینده علم و فناوری ایران چگونه است؟

با وجود خسارات مادی، مسیر علمی ایران متوقف نخواهد شد. هر دانشمند، استاد و دانشجویی که آسیب دیده، جانشینانی دارد که پرانگیزه‌تر و مصمم‌تر مسیر علم را ادامه می‌دهند. این فشارها، نه تنها موجب توقف نمی‌شود، بلکه انگیزه تولید علم و نوآوری را افزایش می‌دهد. همانطور که رزمندگان ما در جبهه‌های حق علیه باطل توانستند بر دشمن غلبه کنند، جامعه علمی ایران نیز با قدرت و صلابت، زیرساخت‌های علمی را بازسازی و شکوفایی‌های نوین خلق خواهد کرد.

* پیام شما به جامعه علمی، نخبگان و عموم مردم چیست؟

ما در یک مقطع تاریخی حساس قرار داریم و هر فردی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. هر کس باید مسئولیت خود را در حفظ علم، هویت و انسجام ملی ایفا کند. ایران همواره ملتی ایده‌پرداز و خلاق بوده و خواهد بود. این حرکات دشمن نشان‌دهنده ضعف آن‌هاست، نه ما. مسیر پیروزی ملت ایران در گرو تلاش مستمر، مقاومت علمی و ارائه تصویر واقعی از حقیقت به جهانیان است. ما باید نشان دهیم که هیچ خشونتی نمی‌تواند اراده، خلاقیت و ظرفیت تمدنی ایران را متوقف کند.