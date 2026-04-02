بارش های پراکنده در روز طبیعت؛هوای پایتخت بین ۷ تا ۱۸ درجه خواهد بود

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشبینی آسمان صاف تا نیمهابری طی پنج روز آینده خبر داد و گفت: طی امروز بارشهای پراکنده بهویژه در نیمه شمالی استان تهران دور از انتظار نیست.
خورشیدی در ادامه، با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی، افزود: از روز سهشنبه تا اوایل وقت چهارشنبه با گذر موجی نسبتاً ضعیف، افزایش ابر در استان، گاهی رگبار باران در نیمه غربی و بارش باران و برف در ارتفاعات مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه از امروز تا سهشنبه روند تدریجی افزایش دما پیشبینی میشود، اظهار کرد: دمای تهران در پنج روز آینده در خنکترین ساعات (شامگاهی) به ۷ درجه و در گرمترین ساعات (بعدازظهر) به ۱۸ درجه میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: کمترین دمای استان مربوط به آبعلی با ۲- درجه و بیشترین دما مربوط به شهرستانهای ری، ورامین، قرچک، رباطکریم، پاکدشت و بهارستان با ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
