۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۲

مدیرکل هواشناسی استان تهران خبر داد؛

بارش های پراکنده در روز طبیعت؛هوای پایتخت بین ۷ تا ۱۸ درجه خواهد بود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از پیش‌بینی آسمان صاف تا نیمه‌ابری طی پنج روز آینده خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی آسمان صاف تا نیمه‌ابری طی پنج روز آینده خبر داد و گفت: طی امروز بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران دور از انتظار نیست.

خورشیدی در ادامه، با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیشیابی، افزود: از روز سه‌شنبه تا اوایل وقت چهارشنبه با گذر موجی نسبتاً ضعیف، افزایش ابر در استان، گاهی رگبار باران در نیمه غربی و بارش باران و برف در ارتفاعات مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه از امروز تا سه‌شنبه روند تدریجی افزایش دما پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: دمای تهران در پنج روز آینده در خنک‌ترین ساعات (شامگاهی) به ۷ درجه و در گرم‌ترین ساعات (بعدازظهر) به ۱۸ درجه میرسد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: کمترین دمای استان مربوط به آبعلی با ۲- درجه و بیشترین دما مربوط به شهرستان‌های ری، ورامین، قرچک، رباط‌کریم، پاکدشت و بهارستان با ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

