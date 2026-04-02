  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۵

دشمن از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌داند

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاگفت به دشمنان آمریکایی-صهیونیستی اعلام می‌کنیم، اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های گسترده و راهبردی ما چیزی نمی‌دانید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: همانگونه که گفته بودیم، به دشمنان آمریکایی-صهیونیستی اعلام می‌کنیم، اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید.

امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربردِ تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک، و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید، که با چنین تصوری، عمق باتلاقی که در آن، خود را گرفتار کرده‌اید را، بیشتر خواهید کرد.

مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده‌اید، ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما، در نقاطی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه‌، از آن اطلاع ندارید و هیچ‌وقت، دستتان نیز به آن‌ها نخواهد رسید.

زحمت شما را کم می‌کنیم، مبنی بر این‌که موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعا به خطا می‌روید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغازکننده آن بودید را، به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان، پس بدهید.

با توکل بر خداوند متعال، این جنگ، تا خاری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما، ادامه خواهد داشت.

در تداوم ضربات، و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تا کنون خورده‌اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویران‌گر ما باشید.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6789522
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 6
      پاسخ
      عربستان سعودی جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در منطقه بوده است. امارات جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در منطقه بوده است.
      • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        0 1
        عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
      • IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        0 0
        نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار دیگر حق حضور در کشورهای عربی را ندارند چون به خاطر که حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی تهدیدی علیه ایران است و هم تجاوز به ایران محسوب می شود.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 6
      پاسخ
      جنگ در ایران مصداق غیرقابل انکار جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی جنایتکار درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 4
      پاسخ
      جنایتکاران جنگی در اسرائیل با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار اکنون آشکارا و بی‌پرده شرکت‌های داروسازی را بمباران می‌کنند. تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.
      • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        2 4
        منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. آتش بس را نمی پذیریم و به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از جنایتکاران جنگی در آمریکا و اسرائیل هستیم.
      • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        2 4
        دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
      • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        1 4
        جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 4
      پاسخ
      هيچ سرباز امريكايى زنده به وطن بر نخواهد گشت مگر تابوتشان امتحانش مجانيه؛ ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به‌خوبی درک کرده باشند که منطقه، به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت.
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      3 4
      پاسخ
      درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      3 3
      پاسخ
      واشنگتن فقط زبان زور را می‌فهمد. موشک‌ها و پهپادهای ما اکنون بیش از هر زمان دیگری مشتاق حمله به استحکامات اشغالگران هستند. ما بارها و بارها انتقام خواهیم گرفت و سربازان دشمن دیگر هیچ پناهگاه امنی در عراق نخواهند یافت. آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت تروریستی شوند، پاسخ متقابل را جمهوری اسلامی انتخاب خواهد کرد
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      3 3
      پاسخ
      هیچ مذاکره‌ای را نمی‌پذیریم؛ فقط انتقام.. | آمریکایی‌ها دیگر هیچ پناهگاه امنی در عراق نخواهند داشت که خون فرماندهان و رزمندگان حشد قابل مذاکره نیست و مقاومت عراق قطعا پاسخی پشیمان‌کننده به حملات آمریکا خواهد داد.
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 4
      پاسخ
      ‌با توجه به اینکه آمریکا در حال اعزام نیرو و ناو به خاورمیانه است ایران لازم است از متحدان خود چین روسیه و کره شمالی بخواهد آنها نیز نیرو ناو و زیر دریایی به منطقه اعزام نمایند تا به این طریق جلو توسعه طلبی و ادامه جنگ را بگیرد. آمریکا به هدف حمایت از متحدین خود لشکر کشی کرده است کشورهای متحد ایران هم جهت حمایت از منافع خود وارد منطقه شوند اگر هم زمان به هدف جلوگیری از ادامه جنگ با هم وارد منطقه شوند ترامپ عقب نشینی می کند.
    • ایرانی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 1
      پاسخ
      دراین دنیاکه سازمان های بین المللی بی خاصیت شدندوازمحکوم کردن وعملی کردن وجلوگیری ازجنایتکاران جنگی نتانیاهو وترامپ عاجزند ماایرانیهاچاره ای جزدفاع ازمیهن اسلامی خودنداریم.من به همه شما خداقوت میگم.واقعاجانانه جلوی دشمنان کشورمون ایستادید.کشورماایران تامردانی مثل شما داره ومردمی شجاع ودرصحنه داره هرچقدر هم زخم بخوریم.هرچقدرشهیدبدیم.که واقعا آدم متاسف میشه.گریه اش میگیره هرچقدرخسارت بزننداماپیروزی و بازدارندگی ارزش همه چیز اداره.کشورهای اروپایی که ماراتحریم میکردند.حالا بایدالتماس کنند.حقشونه
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      تنگه هرمز باز است اما برای همیشه به روی دشمنان‌ بسته می‌ماند که تنگه هرمز به روی جهان باز است، اما همیشه به روی دشمنان بسته می‌ماند.
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      موج 90 عملیات وعده صادق 4
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      بایستی دستمان به درون آمریکا برسد. مثلا فرستادن چندین پهپاد انتحاری خاص از زیر سطحی در شرق آمریکا به داخل آمریکا.
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها فورا باید عراق و منطقه را ترک کنند
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      همسایگان نباید خاک خود را برای حمله در اختیار آمریکا قرار می‌دادند که همسایگان ایران نباید اجازه می‌دادند از قلمرو آنها برای حمله به خاک ایران استفاده شود. ما قطعاً خواهان روابط خوب و دوستانه با کشورهای همسایه هستیم و تمایلی به گسترش دامنه درگیری‌ها نداریم؛ اما آن‌ها نیز باید درک کنند که نباید خاک خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دادند. امروز مدارس، بیمارستان‌ها و مساجد در کشور ما هدف حملاتی قرار می‌گیرند که از مبدأ پایگاه‌های آمریکایی مستقر در این کشورها انجام می‌شوند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها