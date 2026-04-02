به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) اعلام کرد: همانگونه که گفته بودیم، به دشمنان آمریکایی-صهیونیستی اعلام میکنیم، اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیتهای بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمیدانید.
امید نداشته باشید که مراکز تولید موشکهای راهبردی، پهپادهای دوربردِ تهاجمی، سامانههای نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک، و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید، که با چنین تصوری، عمق باتلاقی که در آن، خود را گرفتار کردهاید را، بیشتر خواهید کرد.
مراکزی که به تصورتان هدف قرار دادهاید، ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما، در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه، از آن اطلاع ندارید و هیچوقت، دستتان نیز به آنها نخواهد رسید.
زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشکها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعا به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغازکننده آن بودید را، به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان، پس بدهید.
با توکل بر خداوند متعال، این جنگ، تا خاری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما، ادامه خواهد داشت.
در تداوم ضربات، و سیلیهای محکم و غیرقابل تصوری که تا کنون خوردهاید، منتظر اقدامات کوبندهتر، وسیعتر و ویرانگر ما باشید.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
