علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: تردد خودروها در محورهای ارتباطی مازندران دوطرفه ادامه دارد و در حالی که محورهای کندوان و هراز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه هستند، رفت‌وآمد در محور سوادکوه بدون گره ترافیکی و به‌صورت روان جریان دارد.

وی گفت: وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران نشان می‌دهد که هم‌اکنون در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است و در مسیر شمال به جنوب نیز ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

صادقی افزود: همچنین در محور هراز، تردد خودروها در برخی محدوده‌ها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است، اما در محور سوادکوه رفت‌وآمد خودروها به‌صورت عادی و روان انجام می‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به آخرین وضعیت جاده‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه پدیده جوی یا شرایط خاصی که بر تردد در محورهای مواصلاتی تأثیرگذار باشد، گزارش نشده است.