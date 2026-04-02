به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به فرارسیدن روز طبیعت (سیزدهم فروردین) از شهروندان خواست تا با رعایت اصول زیستمحیطی، از تبدیل این روز به تهدیدی برای طبیعت جلوگیری کنند.
فیروزنیا با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و حیاتوحش، اظهار داشت: شهروندان از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مراتع حساس خودداری کرده و در صورت نیاز، فقط در مکانهای مجاز این کار را انجام دهند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.
وی با اشاره به تهدیدات ناشی از رهاسازی زباله در طبیعت و حاشیه رودخانهها و سد نمرود، افزود: انباشت پسماند علاوه بر آلودگی محیط، حیاتوحش را نیز در معرض خطر قرار میدهد؛ از این رو مردم باید زبالههای خود را جمعآوری و تا رسیدن به محل مناسب دفع، همراه خود حمل کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه همچنین بر پرهیز از آسیب به پوشش گیاهی، شکستن شاخه درختان و ورود خودرو به عرصههای طبیعی تأکید کرد و گفت: حضور در طبیعت نباید اثر تخریبی بر جای بگذارد.
وی در پایان از خانوادهها خواست با رفتار مسئولانه، روز طبیعت را به فرصتی برای پاسداشت ارزشهای محیطزیست تبدیل کنند.
