امامی یگانه: شهرداری ها نهادی مردمی و خدمتگزار مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامییگانه در جریان بازدید از فعالیت کارکنان ایستگاه های آتش نشانی شهرداری اردبیل ضمن تقدیر از تلاشهای بیوقفه آنان اظهار کرد: شهرداریها خصوصاً آتشنشانیها، در دوران حساس جنگ ۱۲ روزه و در ایام پر فراز و نشیب جنگ رمضان، نقشی ویژه و خط مقدم را در خدمترسانی به مردم بر عهده داشتند.
وی در ادامه به تشریح اقدامات حمایتی دولت از شهرداریها پرداخت و افزود: برای تامین رفاه حال کارگران زحمتکش شهرداری و با هدف جبران بخشی از تورم، کمکهای لازم از مسیرهای مختلف به شهرداریها انجام میشود تا شاهد تحقق افزایش ۶۰ درصدی دستمزدهای فعلی باشیم.
استاندار اردبیل به تامین زیرساختهای لازم برای فعالیت ماشینآلات شهرداری اشاره کرد و گفت: سوخت مورد نیاز ماشینآلات حیاتی شهرداریها، از جمله تانکرهای آبرسانی ویژه خدمات شهری، فضای سبز و دیگر تجهیزات مرتبط، به طور کامل تامین شده و در اختیار این واحدها قرار میگیرد.
امامی یگانه به نقش پررنگ شهرداریها در برپایی موکبها، بهویژه در ایام فعلی اشاره کرد و افزود: شهرداریها همواره نقش اصلی و محوری را در کنار مردم برای برپایی موکبها ایفا و این خدمتگزاری به مردم افتخار بزرگی برای مجموعه شهرداری است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با این اقدامات انجام شده شاهد ارتقاء سطح خدماترسانی به شهروندان و بهبود معیشت کارکنان شهرداری باشیم.
نظر شما