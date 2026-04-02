نمایشگاه خیابانی نقاشی به رنگ وطن در اردبیل برپا شد

داریوش علومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایی نمایشگاه خیابانی نقاشی به رنگ وطن با محوریت موضوعاتی همچون جنگ رمضان، شهادت مقام معظم رهبری، دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب و وحدت مردمی در حمایت از کیان کشور، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل برگزار شد.

وی افزود: این رویداد در دو بخش کودک و نوجوان برپا شده و در مجموع ۱۰ نقاشی منتخب گروه سنی کودک و ۱۳ اثر منتخب گروه سنی نوجوان در مسیری به طول ۲۰ متر از میدان شریعتی به سمت چهارراه اردبیل در معرض دید عموم قرار گرفته است.

معاون فرهنگی کانون استان همچنین بیان کرد که برپایی این نمایشگاه با هدف ایجاد فضایی برای انعکاس نگاه هنری کودکان و نوجوانان به رویدادها و جریانات اخیر انجام شده و این اقدام ضمن تقویت همدلی و ارتقای مشارکت‌های اجتماعی، می‌تواند در افزایش آگاهی نسل جدید نسبت به مسائل اثرگذار نقش مؤثری داشته باشد.