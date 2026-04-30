  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

افتتاح فاز دوم تقاطع غیر همسطح نیایش در اردبیل

افتتاح فاز دوم تقاطع غیر همسطح نیایش در اردبیل

اردبیل- شهردار اردبیل از افتتاح فاز دوم تقاطع غیر همسطح نیایش، «شهید نونهال» در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح فاز دوم تقاطع غیر هم سطح نیایش شهید نونهال بودیم که با هزینه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی افزود: این تقاطع که اکنون بازگشایی شده، شش شهرک از جمله شهرک بسیجیان، و فازهای یک، دو و سه ساحلی را به جاده تبریز متصل می‌کند و از آنجا نیز به میدان مرحوم موذن زاده در شورابیل می‌رسد.

شهردار اردبیل گفت:کسانی که این مسیر را طی کنند، می‌توانند در عرض سه دقیقه خود را به شورابیل برسانند؛ همچنین این امر از ورود آن‌ها به مرکز شهر جلوگیری کرده و در کاهش ترافیک و اتلاف وقت سهم بسزایی خواهد داشت.

کد مطلب 6816063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

