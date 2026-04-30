افتتاح فاز دوم تقاطع غیر همسطح نیایش در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری ظهر پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح فاز دوم تقاطع غیر هم سطح نیایش شهید نونهال بودیم که با هزینه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
وی افزود: این تقاطع که اکنون بازگشایی شده، شش شهرک از جمله شهرک بسیجیان، و فازهای یک، دو و سه ساحلی را به جاده تبریز متصل میکند و از آنجا نیز به میدان مرحوم موذن زاده در شورابیل میرسد.
شهردار اردبیل گفت:کسانی که این مسیر را طی کنند، میتوانند در عرض سه دقیقه خود را به شورابیل برسانند؛ همچنین این امر از ورود آنها به مرکز شهر جلوگیری کرده و در کاهش ترافیک و اتلاف وقت سهم بسزایی خواهد داشت.
