سقوط بازار سهام آسیا پس از تهدید ترامپ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بازارهای سهام آسیا که در آغاز معاملات روز پنجشنبه روندی صعودی داشتند، ناگهان معکوس شده و بیش از ۱.۴ درصد کاهش را تجربه کردند. هم‌زمان، فیوچرز سهام آمریکا نیز حدود ۱ درصد افت کرد.

این واکنش شدید بازارها پس از سخنرانی ترامپ درباره حملات اخیر و اعلام این نکته بود که «اهداف استراتژیک اصلی نزدیک به تکمیل هستند» و در صورت لزوم، آمریکا قصد دارد «به ایران ضربه وارد کند».

در بازار اوراق قرضه نیز بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۳۶ درصد رسید.

در مقابل، بازار انرژی واکنش معکوسی نشان داد: نفت برنت با جهش ۵ درصدی از مرز ۱۰۶ دلار در هر بشکه عبور کرد؛ نشانه‌ای از نگرانی شدید بازار نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه.