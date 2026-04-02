۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

سقوط بازار سهام آسیا پس از تهدید ترامپ علیه ایران

بازارهای سهام آسیا که در آغاز معاملات روز پنجشنبه روندی صعودی داشتند، پس از مهملات ترامپ ناگهان معکوس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازارهای سهام آسیا که در آغاز معاملات روز پنجشنبه روندی صعودی داشتند، ناگهان معکوس شده و بیش از ۱.۴ درصد کاهش را تجربه کردند. هم‌زمان، فیوچرز سهام آمریکا نیز حدود ۱ درصد افت کرد.

این واکنش شدید بازارها پس از سخنرانی ترامپ درباره حملات اخیر و اعلام این نکته بود که «اهداف استراتژیک اصلی نزدیک به تکمیل هستند» و در صورت لزوم، آمریکا قصد دارد «به ایران ضربه وارد کند».

در بازار اوراق قرضه نیز بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۳۶ درصد رسید.

در مقابل، بازار انرژی واکنش معکوسی نشان داد: نفت برنت با جهش ۵ درصدی از مرز ۱۰۶ دلار در هر بشکه عبور کرد؛ نشانه‌ای از نگرانی شدید بازار نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه.

فاطمه امیر احمدی

    • علی IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      حالا اگر یک بمب اتمی در اقیانوس هند آزمایش کنیم چه شود
      • کیان IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        این یعنی بازی در زمین دشمن
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خداکمک کنه به ایران وایرانیان

