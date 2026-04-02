۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

 کاشت نهال به مناسبت روز طبیعت در بوشهر

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به مناسبت روز طبیعت یک اصله نهال غرس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صبح پنجشنبه به مناسبت روز طبیعت یک اصله نهال غرس کرد.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در قالب پویش نهال امید مردم را در روز طبیعت به کاشت نهال دعوت کردند.

