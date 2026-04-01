  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

کشتی‌سازی اروندان خرمشهر مورد حمله دشمن متجاوز قرار گرفت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشتی‌سازی اروندان خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ظهر امروز یک اصابت در ماهشهر رخ داد که با ۲ انفجار همراه بود. این حادثه در پی حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی گزارش شده است.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیت اعلام نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، شرکت کشتی‌سازی اروندان در خرمشهر هدف تهاجم هوایی قرار گرفت. در پی این حمله، بخش‌های مختلف این مجموعه دچار آسیب شده است.

حیاتی تصریح کرد: این حادثه در پی حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی گزارش شده است. تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیت گزارش نشده است.

کد مطلب 6789021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها