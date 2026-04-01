به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ظهر امروز یک اصابت در ماهشهر رخ داد که با ۲ انفجار همراه بود. این حادثه در پی حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی گزارش شده است.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیت اعلام نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، شرکت کشتی‌سازی اروندان در خرمشهر هدف تهاجم هوایی قرار گرفت. در پی این حمله، بخش‌های مختلف این مجموعه دچار آسیب شده است.

