چند نقطه از خرمشهر مورد اصابت دشمن متجاوز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۶ فروردین، در پی تهاجم هوایی دشمن، چند حادثه انفجار در برخی نقاط استان رخ داده است.

وی افزود: در این حوادث، دو مورد اصابت و انفجار در جزیره مینو گزارش شده که خوشبختانه بدون تلفات جانی و خسارت بوده است.

حیاتی ادامه داد: همچنین یک مورد اصابت و انفجار در محدوده کشتی‌سازی اروندان رخ داده که این حادثه نیز بدون تلفات جانی و خسارت گزارش شده است.

وی تأکید کرد: بررسی ابعاد این حوادث ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.