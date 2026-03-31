۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

جزئیات حملات به سیلوهای سوسنگرد و حمیدیه اعلام شد

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، جزئیات حملات ظهر امروز سه‌شنبه به شهرستان‌های حمیدیه و سوسنگرد را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ظهر امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ در بازه زمانی حدود ساعت ۱۴:۱۵ دو مورد اصابت همراه با انفجار در استان گزارش شد.

حیاتی افزود: در نخستین حادثه، یک اصابت همراه با انفجار در انبار سیلوی دهکده حمیدیه رخ داد که تا این لحظه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحی گزارش نشده است.

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، مورد دوم نیز اصابت همراه با انفجار در انبار سیلوی ورودی شهر سوسنگرد بوده که در این حادثه نیز تاکنون گزارشی از تلفات جانی اعلام نشده است.

وی تأکید کرد بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی در حال انجام است.

کد مطلب 6788275

