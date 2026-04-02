هواشناسی: اصفهان تا ۵ درجه گرم تر می شود

نوید حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سه تا پنج درجه‌ای میانگین دمای استان، اظهار کرد: مهاباد از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

به گفته وی، بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی این مدت بین ۲۲ و هفت درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان طی امروز صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد همراه خواهد بود.

حاجی بابایی افزود: از فردا جمعه تا روز دوشنبه هفته آینده (۱۷ فروردین) ناپایداری‌های جوی افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، با افزایش ناپایداری‌ها طی پنج روز آینده، افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و وقوع تند باد لحظه ای در سطح استان و نیز بارش رگبارهای پراکنده بهاری بصورت محدود در مناطق غرب و شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه عمده ناپایداری‌ها بصورت وزش باد شدید و طی روز یکشنبه در نیمه شمالی استان خواهد بود، خاطرنشان کرد: شرایط بارش رگباری پراکنده در مناطق شمال و غرب طی روز شنبه ۱۵ فروردین خواهد بود.