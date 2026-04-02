سارقان خودرو در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی پور، امروز در گفتوگویی خبری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پراید مدل پایین در سطح استان قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی گفت: در ادامه مامورین کلانتری ۲۵ پانزده خرداد پس از انجام بررسیهای لازم، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از سارقان حرفهای شدند و در این عملیات ۲ دستگاه خودروی مسروقه پراید از این افراد کشف و به مالباختگان تحویل شد.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و تحقیقات تخصصی به دادسرا اعزام و متعاقباً با دستور مقام قضائی، جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان قم منتقل شدند.
وی بیان کرد: افراد مذکور در تحقیقات صورت گرفته ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند، اما پس از مواجهه با مستندات و مدارک ارائه شده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، لب به اعتراف گشوده و به سرقت ۵ دستگاه خودرو پراید مدل پایین و همچنین ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو و قطعات خودروهای دیگر اعتراف کردند.
قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری سارقان خودرو در قم و اعتراف به سرقت ۵ پراید و ۳۰ فقره سرقت قطعات خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی پور، امروز در گفتوگویی خبری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پراید مدل پایین در سطح استان قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
نظر شما