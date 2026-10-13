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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

ترکیب سپاهان و ذوب‌آهن برای شهرآورد مشخص شد

ترکیب سپاهان و ذوب‌آهن برای شهرآورد مشخص شد

ترکیب تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و سپاهان برای شهرآورد اصفهان در هفته هفتم لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر عصر سه‌شنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۶در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.

داود نوشی‌صوفیانی، آرش قادری، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی‌فر، امیرحسین جدی، محمود قائدرحمتی، پویا مختاری، امین جهان‌کهن، رحمان جعفری و امید لطیفی شاگردان عبدالله ویسی در تیم ذوب‌آهن هستند.

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، هادی محمدی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کاوه رضایی شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان هستند.

کد مطلب 6976830

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