افتتاح نمایشگاه و برگزاری چهارمین جشنواره سیب دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، بعد از ظهر سه شنبه در چهارمین جشنواره سیب دماوند حضور یافت و از نمایشگاه همراه آن بازدید کرد. این رویداد در محوطه و سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند برگزار شد.

وزیر در بازدید از غرفه‌ها با دستاوردها و ظرفیت‌های تولید آشنا و از مطالبات باغداران و تولیدکنندگان هم آگاه شد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، دماوند سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن سیب تولید می‌کند و رتبه نخست تولید این محصول را در استان تهران دارد، که این آمار نشان می‌دهد حمایت از باغداران، تقویت زیرساخت‌های تولید و نگهداری و توسعه بازار فروش سیب دماوند ضروری است.

اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند، جبرئیل برادری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، امام جمعه دماوند، معاونان فرماندار و شماری از مسئولان استانی و شهرستانی هم در مراسم حضور داشتند.

به گفته برگزارکنندگان، هدف جشنواره معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی منطقه و قدردانی از باغداران است. این رویداد چهارمین سال پیاپی برگزار می‌شود و در آن از کشاورزان و تولیدکنندگان برتر تجلیل می‌شود.