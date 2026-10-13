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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

افتتاح نمایشگاه و برگزاری چهارمین جشنواره سیب دماوند

افتتاح نمایشگاه و برگزاری چهارمین جشنواره سیب دماوند

دماوند- وزیر جهاد کشاورزی در چهارمین جشنواره سیب دماوند شرکت کرد و از نمایشگاهی که در این شهرستان برپا شده بود بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، بعد از ظهر سه شنبه در چهارمین جشنواره سیب دماوند حضور یافت و از نمایشگاه همراه آن بازدید کرد. این رویداد در محوطه و سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند برگزار شد.

وزیر در بازدید از غرفه‌ها با دستاوردها و ظرفیت‌های تولید آشنا و از مطالبات باغداران و تولیدکنندگان هم آگاه شد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، دماوند سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن سیب تولید می‌کند و رتبه نخست تولید این محصول را در استان تهران دارد، که این آمار نشان می‌دهد حمایت از باغداران، تقویت زیرساخت‌های تولید و نگهداری و توسعه بازار فروش سیب دماوند ضروری است.

اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند، جبرئیل برادری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، امام جمعه دماوند، معاونان فرماندار و شماری از مسئولان استانی و شهرستانی هم در مراسم حضور داشتند.

به گفته برگزارکنندگان، هدف جشنواره معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی منطقه و قدردانی از باغداران است. این رویداد چهارمین سال پیاپی برگزار می‌شود و در آن از کشاورزان و تولیدکنندگان برتر تجلیل می‌شود.

کد مطلب 6976899

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