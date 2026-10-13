نیروهای مسلح یمن: «آرامکو» هدف نظامی است؛ از آنجا دور شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن در پاسخ به هشدار تخلیه محوطه شرکت ملی نفت یمن در صنعا از سوی ائتلاف سعودی، پیامی صادر کرد.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن که یحیی سریع سخنگوی این نیروها در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، آمده است: به همه کارکنان و غیرنظامیان در اطراف تأسیسات وابسته به شرکت نفتی آٰرامکو هشدار می دهیم که آنجا را ترک کنند و از آن دور بمانند چرا که هدف نظامی برای نیروهای ما است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: نیروهای مسلح یمن بار دیگر به همه کارمندان، کارشناسان، مهندسان و کارگران در تمام تأسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار می‌دهند که از مناطقی که هدف برای نیروهای ما محسوب می شود، دوری کنند تا جان خود را به خطر نیندازند. این هشدار تأسیساتی که قبلاً هدف قرار گرفته باشند و تأسیسات دیگر را نیز شامل می شود.

نیروهای مسلح یمن افزود: نیروهای مسلح یمن همچنین هشدار خود را برای شرکت‌های ناوبری هوایی، فرودگاه‌ها و مسافران و کارکنان آنها که قبلاً اعلام شده است، تکرار می کند.

این نیروها در بیانیه دیگری هشدار داده است: نیروهای مسلح یمن از همه غیرنظامیان سعودی می‌خواهند که فوراً محل‌های اعلام شده در زیر را تخلیه کنند و از اهدافی که نیروهای مسلح ما در صورت ادامه حملات اعلام شده دشمن سعودی به صنعا، هدف قرار خواهند داد، دوری کنند:

۱. مقر شرکت آرامکو در الدمام

۲. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض

۳. پالایشگاه آرامکو در ریاض

قبل از نیروهای مسلح یمن ائتلاف سعودی با صدور بیانیه‌ای از غیرنظامیان یمنی خواست محوطه «شرکت نفت یمن- ایستگاه مرکزی الصباحه» در صنعا را تخلیه کنند.