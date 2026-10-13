از اتصال دلاوران به بزرگراه امام علی(ع) تا زیباسازی منطقه ۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بسته خبری، آخرین اقدامات مدیریت شهری در مناطق مختلف تهران از پیشرفت پروژه‌های عمرانی و ترافیکی تا اجرای طرح‌های خدماتی و زیباسازی معابر بررسی شده است.

اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام علی(ع) در مرحله اجرا

شهردار منطقه ۴ تهران از آغاز عملیات فاز سوم پروژه بلوار دلاوران خبر داد و گفت: با تکمیل این فاز، اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام علی(ع) برقرار می‌شود.

سیدمحمد موسوی با اشاره به اجرای فاز سوم این پروژه از خیابان نیروی دریایی تا بزرگراه امام علی(ع) اظهار کرد: فاز نخست به طول ۶۳۰ متر از میدان الغدیر تا دیوار بنیاد مستضعفان و فاز دوم تا تقاطع نیروی دریایی تکمیل شده است.

وی افزود: با اتمام عملیات خاک‌برداری و حصارکشی کارگاهی در این محدوده، اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام علی(ع) برقرار می‌شود و تردد شهروندان در این محدوده تسهیل خواهد شد.

اجرای ۸۰ درصد کارویژه‌های ابلاغی در منطقه ۲

شهردار منطقه ۲ تهران از پیشرفت ۸۰ درصدی کارویژه‌های ابلاغی معاونت هماهنگی و امور مناطق خبر داد.

مهدی صالحی با اشاره به اجرای این برنامه‌ها اظهار کرد: ۸۹۷ کارویژه ابلاغی از سوی معاونت هماهنگی و امور مناطق، در قالب ۹۸ کارویژه در سطح محلات اجرا شده است.

وی افزود: ۹۷ طرح کلیدی در حوزه‌های عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی با هدف پاسخگویی به نیازهای محلی و ارتقای رفاه شهروندان در دستور کار معاونت‌ها و نواحی قرار گرفته است.

صالحی ادامه داد: تاکنون ۸۴ کارویژه به‌طور کامل اجرا شده و تکمیل ۱۴ کارویژه باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد.

نصب المان نوری «الله» در بزرگراه نواب

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه ۱۰ تهران از نصب المان نوری «الله» در بزرگراه شهید نواب صفوی و اجرای نقاشی دیواری در زیرگذر آزادی ـ یادگار خبر داد.

محمد امیرآبادی اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های زیباسازی فضاهای شهری، المان نوری «الله» بر پایه چراغ‌های رفیوژ میانی بزرگراه شهید نواب صفوی نصب شده است.

وی افزود: همچنین نقاشی دیواری در دیواره زیرگذر آزادی ـ یادگار اجرا شده است تا جلوه‌های بصری این محدوده بهبود یابد.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف بهسازی منظر شهری، ارتقای کیفیت بصری معابر و ایجاد محیطی مطلوب‌تر برای شهروندان انجام شده است.