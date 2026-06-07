پیوند کامل پوست صورت در بیمارستان آموزشی درمانی سینای تبریز

به گزارش خبر گزاری مهر، روز یکشنبه کودکی ۵ ساله که به دلیل سوختگی شدید ناشی از بنزین با درجه ۳ و ۴ در ۳۵ درصد از سطح بدن (از جمله سوختگی کامل صورت) از شهر ارومیه به مرکز آموزشی درمانی سینا ارجاع شده بود، تحت مراقبتهای ویژه و تیمهای تخصصی قرار گرفت.
پس از بستری بیمار در بخش مراقبتهای ویژه سوختگی (ICU) و انجام اقدامات درمانی اولیه و جراحیهای تخصصی جهت آمادهسازی بافتهای آسیبدیده، تیم جراحی مجرب بیمارستان به سرپرستی دکتر کامروز پوریوسف، فوقتخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، و با همکاری دکتر حسن انوری، متخصص بیهوشی، موفق شدند در یک عمل جراحی بیسابقه و حساس، پیوند پوستی کل صورت (Full Face) را با موفقیت کامل به انجام برسانند.
این عمل جراحی که از نظر تکنیکهای ترمیمی و حساسیتهای بیهوشی در کودکان، در زمره جراحیهای کمنظیر محسوب میشود، با تلاش بیوقفه تیم درمانی به ثمر نشست.
خوشبختانه در حال حاضر حال عمومی این کودک مساعد گزارش شده و وی پس از گذراندن دوران نقاهت اولیه، جهت طی مراحل تکمیلی درمان در بخش کودکان بیمارستان سینا بستری و تحت مراقبت است.
این دستاورد درمانی، نشاندهنده توانمندی علمی و عملیاتی تیمهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در مدیریت بحرانهای درمانی و جراحیهای فوقتخصصی سوختگی است.
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