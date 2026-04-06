به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دبیرینژاد مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، در نامهای سرگشاده به رؤسای موزههای معتبر جهان و جامعه بینالمللی موزهداری، از آسیب گسترده به بیش از صد اثر تاریخی و چندین موزه و کاخموزه در ایران طی ۳۸ روز گذشته خبر داده و خواستار همبستگی جهانی برای حفاظت از میراث مشترک بشری شده است.
در این نامه دبیرینژاد با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدات مستمر علیه گنجینههای فرهنگی و هنری ایران، تأکید کرده که این آثار نه تنها بخشی از هویت ملی ایران، بلکه متعلق به تمام بشریت هستند.
وی با اشاره به نقش تاریخی موزهها در تقویت صلح، گفتگو و همزیستی، از همکاران خود در سراسر جهان خواسته است تا با صدایی واحد و رسا، از تکرار فاجعهای دیگر در تاریخ فرهنگی جهان جلوگیری کنند.
مدیر موزه هنرهای معاصر تهران در پایان این فراخوان، بر ضرورت اطلاعرسانی فوری به جامعه جهانی موزهداری درباره وضعیت بحرانی میراث فرهنگی ایران تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده که همبستگی جمعی موزهداران بتواند مانعی در برابر ویرانگریهای جنگ باشد.
متن کامل نامه به رؤسای محترم موزههای معتبر جهان، به شرح زیر است:
«همکاران گرامی، اینجانب، مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، این نامه را با نگرانی و احترام به شما مینویسم. موزهها نه تنها گنجینههای بیبدیلی از تاریخ بشریت هستند، بلکه آینهای از سیر تکامل انسان از دوران پیش از تاریخ تا عصر مدرن به شمار میروند. آنها روایتگر داستانهایی از چگونگی شکلگیری تمدنها، تدوین قوانین و بنیانگذاری اصول همزیستی مسالمتآمیز میان انسانها هستند. اما در عین حال، موزهها همچنین گواهی از واقعیت غمانگیز دیگری هستند: جنگها، که بارها و بارها تمدنهای بزرگ و دستاوردهای فرهنگی و هنری آنها را نابود کردهاند. اشیای تاریخی که در موزهها حفظ میشوند، میراثهای مشترک بشری هستند که از یورشها و بحرانها جان به در بردهاند.
موزهها با حفظ این گنجینهها، چه در عرصه تمدنی، فرهنگی، هنری و علمی، به تقویت پیوند میان انسانها میپردازند. هدف آنها ایجاد زمینهای برای گفتوگو، تأمل و احترام متقابل است تا جهانی مسالمتآمیز و زیبا بسازند. موزهها فقط نگهبان اشیاء نیستند، بلکه حافظان فرهنگها، هنرها و دانشهای بشری هستند اما کسانی که به راه جنگ میروند، به هیچوجه به ارزشهای هنر، فرهنگ و همزیستی انسانی توجهی ندارند. آنها پلهای ارتباطی میان فرهنگها و جوامع را تخریب میکنند و با تنوع و تفاوت مخالفت میورزند. در دوران جنگ، هیچ مکانی، حتی موزهها، از تهدیدات ایمن نیستند.
موزههای ایران، از دوران باستان تا به امروز، نشانگر نقش مهم و بیبدیل این سرزمین در شکلگیری تمدن بشری و غنیسازی فرهنگ و گفتگوهای هنری جهانی هستند. آنها گواهی بر مقاومت بیوقفه تمدن ایرانی در برابر تهدیدات و تهاجمات بودهاند. متأسفانه، در ۳۸ روز گذشته، ایران مجدداً هدف حملات گسترده قرار گرفته است. این حملات باعث آسیبهای جدی و جبرانناپذیر به بیش از صد اثر تاریخی و تعدادی از موزهها و کاخموزههای سراسر کشور شده است. این آثار، نه تنها بخشی از میراث ملی ایران، بلکه متعلق به میراث مشترک بشریت هستند.
بهعنوان مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، نگرانی عمیق خود را در مورد امنیت گنجینههای هنری و فرهنگی ایران ابراز میکنم؛ گنجینههایی که ممکن است دوباره در معرض تهدید قرار گیرند. هر آسیبی به این آثار، ضربهای جبرانناپذیر به میراث بشری خواهد بود. موزهها و میراثهای فرهنگی، فراتر از مرزها، برای صلح، همزیستی و گفتگو ساخته شدهاند. درهای موزهها همیشه به روی عموم گشوده است اما در هیاهوی جنگ، صدای آرام فرهنگ و هنر اغلب گم میشود.
از شما، همکاران گرامی و نگهبانان مشترک میراث جهانی، درخواست میکنم که در این دوران دشوار، توجه ویژهای به گنجینههای تمدنی و هنری ایران داشته باشید. با صدای واحد و رسا، نگذاریم که آسیبی بیشتر به این میراثهای گرانبهای بشری که در دل این سرزمین تاریخی نهفته است وارد شود. همچنین، از شما درخواست دارم تا با اطلاعرسانی به جامعه جهانی موزهداری و آگاهسازی آنها درباره وضعیت بحرانی موزهها و میراث فرهنگی ایران، به این تلاشها یاری رسانید.
من بر این باورم که صدای جمعی موزههای جهان، صدای صلح و همزیستی است و تنها با همبستگی جهانی موزهداران میتوانیم از میراث مشترک انسانیت در برابر جنگ و ویرانگری دفاع کنیم.
از توجه و همدلی شما صمیمانه سپاسگزارم.»
