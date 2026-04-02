۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

تردد دریایی کیش برقرار است

تردد دریایی کیش برقرار است

کیش-تردد دریایی کیش به رغم هدف قرار گرفتن بندر چارک از سوی دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی برقرار است و شناورهای خودروبر(لندینگ کرافت) و مسافری بین بندر آفتاب و کیش در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در پی هدف قرار گرفتن بندرگاه چارک هفت شناور خودروبر(لندینگ کرافت) از رده استفاده خارج و به بندرگاه چارک خساراتی وارد شد.

بر همین اساس، امروز پذیرش مسافر و خودرو از مبدا و به مقصد بندر چارک ـ کیش مقدور نبود ولی تردد دریایی شناورهای خودروبر و مسافری بین جزیره کیش و بندر آفتاب برقرار و دایر بود.

مسئولان امر در تلاش هستند تا از فردا تردد دریایی در مسیر کیش ـ چارک نیز برقرار شود ولی تاکنون اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر نشده و بلیت فروشی نیز انجام نشده است.

شب گذشته بندر چارک مورد حمله دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفت که در این حمله به هفت شناور لندینگ‌کرافت خسارت وارد شد.

