۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

شیرازی: محکم‌تر از گذشته در برابر دشمن ایستاده‌ایم

شهریار- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با کاشت درخت به نام رهبران انقلاب در غرب تهران تأکید کرد: ایرانی محکم‌تر از گذشته در برابر دشمن ایستاده و به زودی نابودی اسرائیل جشن گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرازی، بعد از ظهر پنجشنبه، با حضور در ستاد انتظامی غرب استان تهران، با اشاره به فرمان شب گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای طرح درختکاری در سراسر کشور، تأکید کرد: این حرکت نشانه حیات، زندگی و زیبایی در جامعه ایرانی است و به لطف الهی به همه مسئولان و فرماندهان دستور داده شد تا امروز نسبت به کاشت درخت اقدام کنند.

شیرازی در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز ایران اسلامی بهویژه شهدای جنگ اخیر و فرماندهی انتظامی، اظهار داشت: در ستاد فرماندهی انتظامی غرب تهران، یک اصله درخت به نام امام شهیدمان حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای و یک اصله درخت به نام سرلشکر پاسدار شهید رضائیان، مسئول اطلاعات انتظامی، غرس شد.

وی افزود: این اقدام پیام روشنی برای دنیا دارد که ایرانیان محکمتر از دیروز در صحنه ایستادهاند، زندگی در ایران جاری و ساری است و ملت بزرگ ایران هیچ ترسی از حضور در صحنههای مختلف اجتماعی و میدانی ندارند. زندگی امروز ایران با اینگونه اقدامات، رونقی زیباتر خواهد یافت.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شاهد شکوفایی همه این درختان و درخت حیات ملت ایران در عرصه جهانی باشیم تا به دنیا ثابت کنیم که ایرانی زنده، پایکار، شجاع و در میدان است. انشاءالله بهزودی و در کنار همین درختان، نابودی آمریکا و اسرائیل را جشن خواهیم گرفت.

