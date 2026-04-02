درختکاری پیام امید و تداوم راه شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز پنجشنبه در حاشیه پویش ملی «ایستاده چون سرو» یا «سرو ایران» در پارک جنگلی وقت سبز اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز این پویش در سراسر کشور، در استان ایلام نیز برنامه‌های درختکاری با هدف توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت اجرا شده است.

وی افزود: درختکاری در فرهنگ دینی و ملی ما جایگاه ویژه‌ای دارد و رنگ سبز در پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز نمادی از طبیعت، زندگی و پویایی است.

استاندار ایلام با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت درختکاری گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ و گسترش منابع طبیعی تأکید داشته‌اند و از مردم خواسته‌اند با کاشت درخت در سرسبزی و طراوت کشور مشارکت کنند.

کرمی ادامه داد: امروز با کاشت درخت یاد و نام شهدای گرانقدر را گرامی می‌داریم و اعلام می‌کنیم که در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور با همان روحیه ایثار و استقامت حرکت می‌کنیم.

وی همچنین از تلاش‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در تولید نهال و اجرای برنامه‌های توسعه فضای سبز قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها را در ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط زیست مهم دانست.

استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ درختکاری بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و گام‌های مؤثری در حفظ و توسعه منابع طبیعی برداشته شود.