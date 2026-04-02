صمیمیان: روستای علای سمنان پیشرو در اقدامات کنترل کربن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم پویش ملی درختکاری سرو ایران در محل پارک سوکان سمنان مشارکت دستگاه ها را در راستای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست موثر دانست و گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه فضای سبز هستیم.

وی به کویری بودن شهر سمنان تاکید کرد و افزود: برای تحقق هدف گذاری فوق و همچنین ایجاد پارک های جدید می‌بایست برنامه ریزی دقیق انجام شود.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه می‌توان از بازچرخانی آب در توسعه فضای سبز بهره برد، بیان کرد: در مدیریت شهری استفاده از پساب باید مورد توجه قرار گیرد.

صمیمیان با اشاره به اقدامات انجام شده پیرامون کاهش اثرات کربن و مباحث زیست محیطی با کاشت درخت، توضیح داد: در مناطق روستای علا سمنان اقدامات مناسبی انجام شد که تداوم آن باید پیگیری بیشتری شود.

وی خواستار توجه به فرونشست زمین در اطراف فرودگاه سمنان شد و اضافه کرد: اجرای طرح های آبخوان داری و آبخیزداری از راهکارهای مقابله با آن است که باید مد نظر قرار گیرد.