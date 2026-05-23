به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب شنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان در محل فرمانداری سمنان تأمین آب شرب را اولویت اصلی این شهرستان برشمرد و افزود: به همین منظور تسریع اجرای طرح های زیرساختی با جدیت پیگیری می شود.

وی با تاکید به اینکه روند اجرای طرح های حوزه آب متوقف نشده و با جدیت ادامه دار است، توضیح داد: بر همین اساس می کوشیم تا موانع اجرایی پروژه ها به سرعت رفع و مصوبات پیگیری شود.

فرماندار سمنان با تاکید به اینکه علاوه بر تامین پایدار آب شرب مدیریت مصرف نیز باید انجام شود، ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی می بایست برنامه های مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد که در این زمینه اقدامات کارشناسی در حال انجام است.

صمیمیان اجرای طرح های حوزه آب را منوط به همراهی دستگاه ها دانست و اظهار کرد: برداشت های غیر مجاز به صورت مستمر باید رصد و اقدامات نظارتی پیرامون آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: برای عبور از شرایط کم‌آبی به داشتن برنامه ریزی دقیق نیاز است و همچنین می بایست اجرای طرح‌های مرتبط با تامین آب تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری شود.