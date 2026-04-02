۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

۳۳ هزار واحد مسکونی در جنگ رمضان در پایتخت آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران اعلام کرد: در جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکایی تاکنون به ۳۳ هزار واحد مسکونی آسیب وارد شده است.

وی گفت: در مجموع ۳۳ هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیرات هستند؛ از تعمیرات جزئی مانند شیشه و در و پنجره تا مواردی که نیازمند بازسازی اساسی یا نوسازی کامل است.

محمدخانی ادامه داد: تاکنون تکلیف بیش از چهار هزار واحد مسکونی مشخص و عملیات بازسازی آنها آغاز شده است؛ این اقدامات یا توسط خود شهروندان با حمایت مالی شهرداری انجام می‌شود یا مستقیماً توسط شهرداری پیگیری می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: در مجموع ۱۸۶۹ خانواده آسیب‌دیده داریم که موضوع اسکان آنها مطرح بوده است. تاکنون ۱۲۴۵ خانواده، معادل حدود ۴۲۰۰ نفر، در ۲۳ مجموعه اقامتی اسکان داده شده‌اند. برخی از آسیب‌دیدگان نیز به درخواست خود در منازل بستگان یا شهرهای دیگر مستقر شده‌اند. همچنین حدود ۱۴۰ خانواده پس از انجام تعمیرات جزئی به منازل خود بازگشته‌اند.

