به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به آنچه «فشار سرمایه‌گذاران و بانکداران» بر سیاست‌های آمریکا درباره ایران خواند، واکنش نشان داد.

وی در قالب یک نظرسنجی نوشت: «هفتهٔ گذشته، عده‌ای از بانکداران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دور هم جمع شدند، تصمیم گرفتند سیاست جنگ ایران در واشنگتن را گروگان بگیرند و کمپین راه انداختند. می‌خواهید اسم ببریم؟»

قالیباف در ادامه با طرح چند گزینه در این نظرسنجی، به برخی چهره‌های شناخته‌شده حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. او در گزینه پایانی نیز با کنایه نام «بیل اکمن»، سرمایه‌گذار مشهور و مدیر یک صندوق پوشش ریسک، را به عنوان «غایب جلسه» مطرح کرد.

به نظر می‌رسد طرح این نام با هدف نشان دادن اطلاع از محتوای این نشست‌ها و جلب توجه مخاطبان به نقش سرمایه‌گذاران در تحولات سیاسی مطرح شده باشد.