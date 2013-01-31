امسال از لحاظ اعتباری در فشار هستیم/ اصلاح مشکل اعتبارات به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد جمهور عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرحله دوم فاز سوم بنزین سازی پالایشگاه آبادان با ظرفیت تولید روزانه دو میلیون لیتر بنزین اظهار کرد: توفیقی است که امروز در اولین روز دهه فجر به عنوان خادم کوچک ملت در شهری مثل آبادان که از پیشنه غنی مبارزاتی برخوردار است حاضر هستم.

وی افزود: در حکومت سابق، اقدامات فراوانی مثل آتش زدن سینما رکس در آبادان و خوزستان از سوی دشمنان انجام شد تا جلو مبارزات مردم گرفته شود ولی موفق به این کار نشدند.



احمدی نژاد عنوان کرد: تمام دنیا بسیج شده بود تا حاکمان و پادشان جدا از ملت را ابقا کند. فرودگاه را بسته بودند و اسلحه ها به سمت ملت ایران نشانه رفته بود ولی در آن زمان با وجود اینکه هر لحظه شهیدی را روش دوش ملت کشیده می شد، قلبها به هم پیوسته بود.



رئیس جمهور عنوان کرد: ناگهان در چنین شرایطی امام گفت که 12 بهمن 57 به ایران خواهم آمد ولی کسی باورش نشد. اما امام با قاطعیت وارد کشور شد و تاریخ ملت ایران و همه جریانهای سیاسی را مثل آب روی آتش تغییر داد و در ظرف چند روز، حکومتی که همه فکر می کردند به پیشتوانه غربی ها پولادین است را به گونه ای در هم شکست که انگار اصلا هیچ وقت وجود نداشت.



احمدی نژاد ادامه داد: آنهایی که سختی های قبل از انقلاب را تجربه کرده بودند، پیروزی انقلاب برای آنها شیرین تر بود. مردم آبادان و خوزستان هم در حکومت سابق خیلی سختی کشیدند ولی با مبارزات خود حکومت شاه را از پای درآوردند.



وی اضافه کرد: جنگ به نوعی انتقام گیری از مقاومت مردم آبادان و خوزستان در حکومت سابق بود و دشمنان، جنگی را به این مردم صبور تحمیل کردند که برخلاف همه جنگهای دنیا که قانون داشت، تمام قوانین در آن زیر پا گذاشته شد و همین امر نشان می دهند آنها به دنبال انتقام گیری از مردم خوزستان بودند زیرا این مردم نمی خواستند اجنبی بر آنها حکومت کند.



احمدی نژاد تصریح کرد: در ایام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی گفتند که کارکنان نفت باید جلو صادرات نفت را بگیرند ولی نیاز مردم به نفت در داخل کشور را تامین کنند. همین کارگران این پالایشگاه تحت فشار غیرقابل پیش بینی با لبیک به فرمان امام صادرات را قطع و کمر رژیم سابق را شکستند ولی نفت داخل را تامین کردند.



رئیس جمهور افزود: امروز این پروژه در پالایشگاه آبادان در حالی به بهره برداری می رسد که در صورت تکمیل نهایی تا 20 میلیون لیتر بنزین به صورت روزانه در این پالایشگاه تولید می شود.



احمدی نژاد عنوان کرد: وزیر نفت قول داد فاز دوم بنزین سازی این پالایشگاه هم در همین دولت آغاز شود که ما نیز اعتبار لازم برای این کار را تامین خواهیم کرد. به گفته وزیر نفت فاز دوم این پالایشگاه در سال 94 تکمیل می شود.



وی خطاب به استاندار و مسئولان آبادان گفت: اینجا آبادان است و باید بیشتر به وضع این شهر که در گذشته بسیار شیک بوده و مردم شیکی دارد رسیدگی شود. وزیر نفت قول داد در سال آینده 20 میلیارد تومان برای عمران این شهر اختصاص دهد که ما هم حمایت می کنیم.



احمدی نژاد تصریح کرد: وزیر نفت از درآمد پالایشگاه خرج آبادان کند البته اگر نماینده های مجلس این طرح را خراب نکنند. اما بازهم اشکال ندارد؛ از استاندار هم می خواهم بودجه عمرانی آبادان را افزایش دهد تا آبادان به جایگاه مناسب برسد.



رئیس جمهور گفت: از لحاظ اعتباری امسال در فشار هستیم ولی این مسئله برای سال آینده اصلاح می شود زیرا هر دشمنی در برابر ملت ایران قرار بگیرد با ننگ به تاریخ خواهد پیوست و این یک قاعده است.



وی در خصوص اشتغال جوانان آبادان گفت: مرحله دوم پالایشگاه که آغاز به کار کند، تعدادی از جوانان آبادان صاحب شغل می شوند. ما هم قول می دهیم اغلب آنان از بچه های این شهر باشند. البته 100 درصد نمی شود این کار را کرد زیرا ما یک کشور هستیم.



احمدی نژاد با اشاره به جایگاه آبادان در بخش کشاورزی عنوان کرد: این شهر استعداد بالایی در بخش کشاورزی دارد و ما هم اعتبار لازم برای این کار را به آبادان می دهیم تا جوانان این شهر با پشتکار، محصولات مناسب کشاورزی به خصوص در بخش نخیلات و جالیزی را تولید کنند.



وی با اشاره به اینکه به زودی شهر اروندکنار به شهرستان تبدیل می شود، گفت: دریا یکی از شرایط خاص در آبادان است که می توان از آن برای توسعه شهرستان استفاده کرد. همچنین لازم است صنایع پائین دستی نفت نیز در این شهر توسعه یابد زیرا با سرمایه اندک، اشتغال و سودآوری فراوانی به همراه دارد و دولت نیز با تمام توان از توسعه صنایع پائین دستی نفت و پتروشیمی در خوزستان حمایت و مجوزهای لازم را صادر خواهد کرد.



احمدی نژاد عنوان کرد: به آقای فرزین هم اعلام می کنم که مجوزهای لازم برای ایجاد صنایع پائین دستی نفت و پتروشیمی از خوزستان و آبادان را با اولویت در ردیف اختصاص اعتبار قرار دهد.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اینکه باید سه مقطع عقب افتادگی را برای مردم آبادان جبران کند، گفت: آبادان قبل از انقلاب با محرومیتهایی مواجه بود و در مقطع جنگ نیز همان داشته های اندکش را نیز از دست داد. بعد از جنگ نیز گرفتار تبعات جنگ شدیم و وقتمان گذشت و امروز در جایگاهی هستیم که آبادان به جایگاه واقعی خود نرسیده است. البته سرعت پیشرفت در این شهر خیلی خوب بوده است ولی ما راضی نیستیم.



احمدی نژاد همچنین عنوان کرد: ملتها در حال بیدار شدن هستند. البته منظور من همین چند اتفاق پیرامون کشورمان نیست بلکه نظرم عمیق تر است، همانگونه که پیروزی انقلاب اسلامی موجی از دین خواهی را در بین ملتهای دنیا ایجاد کرد و حتی اماکن مذهبی، کلیساها و بتکده ها از جمعیت پر شد.



وی تاکید کرد: نیاز به توحید به سرعت در حال گسترش است و یک موج حقیقت خواهی سراسر دنیا را فرا می گیرد.