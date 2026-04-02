  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۹

نقش حیاتی حضور مردم در خیابان‌ها برای خنثی‌سازی توطئه دشمنان

دامغان- نماینده دامغان در مجلس با تأکید بر نقش حیاتی حضور مردم در خیابان‌ها برای خنثی‌سازی توطئه دشمنان گفت: مردم با حضور خستگی‌ناپذیر خود پشتوانه محکمی برای نیروهای مسلح هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شامگاه پنجشنبه در جمع مردم انقلابی شهرستان دامغان با بیان اینکه اجتماع اقتدار مردم مسلمان ایران اسلامی و دیار شهید پرور دامغان باعث غرور و افتخار است، تاکید کرد: تاریخ به این مردمان بصیر گواهی می دهد.

وی با بیان اینکه ملت به رهنمودهای رهبری انقلاب لبیک و خیابان را رها نمی کنند، افزود: مردم ما حضوری خستگی ناپذیر در میدان پشتیبانی از ارزش های انقلاب اسلامی دارند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه این اجتماعات اقتدار مردم، توطئه های دشمن را خنثی کرده است، ابراز کرد: حضور مردم در خیابان ها اثر گذاری فراوان در خنثی سازی توطئه های آمریکا و ایادی او دارد

علیزاده برمی ضمن قدردانی از نیروهای مسلح ایران اسلامی در نشان دادن ضربه شستی قوی به دشمن استکبارگر، بیان کرد: حضور مردم در خیابان ها پشتوانه بزرگی برای حمایت رزمندگان در میدان های نبرد با دشمنان محسوب می شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در خیابان و حفظ سنگر پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی ایران افزود: تنگه احد در میدان با رزمندگان اسلام و تنگه خیابان با مردم است که زمینه پیروزی در مقابل مزدوران و دشمنان را رقم می زند.

کد مطلب 6790065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها