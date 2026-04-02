به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شامگاه پنجشنبه در جمع مردم انقلابی شهرستان دامغان با بیان اینکه اجتماع اقتدار مردم مسلمان ایران اسلامی و دیار شهید پرور دامغان باعث غرور و افتخار است، تاکید کرد: تاریخ به این مردمان بصیر گواهی می دهد.

وی با بیان اینکه ملت به رهنمودهای رهبری انقلاب لبیک و خیابان را رها نمی کنند، افزود: مردم ما حضوری خستگی ناپذیر در میدان پشتیبانی از ارزش های انقلاب اسلامی دارند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه این اجتماعات اقتدار مردم، توطئه های دشمن را خنثی کرده است، ابراز کرد: حضور مردم در خیابان ها اثر گذاری فراوان در خنثی سازی توطئه های آمریکا و ایادی او دارد

علیزاده برمی ضمن قدردانی از نیروهای مسلح ایران اسلامی در نشان دادن ضربه شستی قوی به دشمن استکبارگر، بیان کرد: حضور مردم در خیابان ها پشتوانه بزرگی برای حمایت رزمندگان در میدان های نبرد با دشمنان محسوب می شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در خیابان و حفظ سنگر پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی ایران افزود: تنگه احد در میدان با رزمندگان اسلام و تنگه خیابان با مردم است که زمینه پیروزی در مقابل مزدوران و دشمنان را رقم می زند.