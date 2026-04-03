مقاومت عراق: مردم خود را برای پیروزی بزرگ آماده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابومهدی الجعفری»، سخنگوی نظامی گروه مقاومت عراقی «سرایا أولیاء الدم» در پیامی اعلام کرد: در میانه تداوم عملیات دردناک مقاومت در امتداد تمامی این محور مبارک علیه دشمن آمریکایی صهیونیستی و حضور اشغالگران در منطقه بر موارد زیر تاکید می‌شود:

۱- سلسله شکست‌های پی‌درپی دشمن رو به افزایش است و با توجه به کاهش محسوس محبوبیت ترامپ جنایتکار در داخل آمریکا پس از آنکه پایداری ملت‌های ما او را تحقیر کرد و شجاعت مجاهدین ما نقشه‌هایش را نقش بر آب کرد، شکست جدید و قطعی برای ترامپ جانی و حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای رقم خواهد خورد.

۲-فرماندهان جبهه مقاومت با در نظر گرفتن مدت زمان طولانی رویارویی با شایستگی و ذکاوت بالا آن را مدیریت می‌کنند به طوری که مجاهدین خود را برای جنگی آماده کرده‌اند که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد، و نه فقط چند هفته.

۳- سخنرانی اخیر ترامپ هیچ چیز جدیدی نداشت و او همچنان به تکرار عبارات توخالی خود ادامه می‌دهد تا تصویری دروغین از پیروزی ایجاد کند بلکه بتواند آبروی خود را که با پایداری ملت ایران و ضربات دلاورمردان مقاومت ریخته شده است، حفظ کند.

۴- ملت‌های مقاومت باید برای پیروزی بزرگی که دل‌هایشان از اولین جرقه جنگ به آن مطمئن شده و نوید آن بر بازوهای مجاهدین نقش بسته است، آماده شوند.