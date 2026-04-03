۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۴۸

مقاومت عراق: مردم خود را برای پیروزی بزرگ آماده کنند

گروه مقاومت اسلامی «سرایا أولیاء الدم» با اشاره به افزایش شکست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ملت‌های جبهه مقاومت خود را برای پیروزی بزرگ آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابومهدی الجعفری»، سخنگوی نظامی گروه مقاومت عراقی «سرایا أولیاء الدم» در پیامی اعلام کرد: در میانه تداوم عملیات دردناک مقاومت در امتداد تمامی این محور مبارک علیه دشمن آمریکایی صهیونیستی و حضور اشغالگران در منطقه بر موارد زیر تاکید می‌شود:

۱- سلسله شکست‌های پی‌درپی دشمن رو به افزایش است و با توجه به کاهش محسوس محبوبیت ترامپ جنایتکار در داخل آمریکا پس از آنکه پایداری ملت‌های ما او را تحقیر کرد و شجاعت مجاهدین ما نقشه‌هایش را نقش بر آب کرد، شکست جدید و قطعی برای ترامپ جانی و حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای رقم خواهد خورد.

۲-فرماندهان جبهه مقاومت با در نظر گرفتن مدت زمان طولانی رویارویی با شایستگی و ذکاوت بالا آن را مدیریت می‌کنند به طوری که مجاهدین خود را برای جنگی آماده کرده‌اند که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد، و نه فقط چند هفته.

۳- سخنرانی اخیر ترامپ هیچ چیز جدیدی نداشت و او همچنان به تکرار عبارات توخالی خود ادامه می‌دهد تا تصویری دروغین از پیروزی ایجاد کند بلکه بتواند آبروی خود را که با پایداری ملت ایران و ضربات دلاورمردان مقاومت ریخته شده است، حفظ کند.

۴- ملت‌های مقاومت باید برای پیروزی بزرگی که دل‌هایشان از اولین جرقه جنگ به آن مطمئن شده و نوید آن بر بازوهای مجاهدین نقش بسته است، آماده شوند.

    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      مقاومت عراق با انسجام و همکاری ملی با تمامی مردم عراق رسالت تاریخی خود را در مبارزه فراگیر با متجاوزین به انجام رسانده و سرزمین عراق را به کمک دولت از نیروهای دشمن به طور کامل پاکسازی نمایند. و به الگویی جهت دیگر کشورهای منطقه تبدیل شوند.
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      الله اكبر الله أكبر الله اكبر، درود بر دلاور مردان و برادران عراقي

