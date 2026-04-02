  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

اعتراف ترامپ به ارتکاب یک جنایت جنگی دیگر

اعتراف ترامپ به ارتکاب یک جنایت جنگی دیگر

رئیس جمهور آمریکا به ارتکاب یک جنایت جنگی دیگر در ایران و حمله به یک پل اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با انتشار ویدئویی از انفجار این پل، گستاخانه نوشت: «بزرگترین پل در ایران فرو ریخت، دیگر هرگز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا مدعی شد: «وقت آن است که ایران قبل از این که خیلی دیر شود و چیزی از کشوری که هنوز می‌تواند به یک کشور بزرگ تبدیل شود، باقی نماند، توافق کند!»

دقایقی پیش طی حمله‌ای از سوی رژیم صهیونی و آمریکایی، پل بی‌یک که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود و یکی از پیچیده‌ترین مهندسی‌ های دنیا را داشت مورد هدف دشمن قرار گرفت.

طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساخت‌های راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.

کارشناسان مسائل نظامی، حمله به اهداف غیرنظامی وزیرساخت ها را ناشی از استیصال ترامپ در اقدام نظامی اعلام می کنند. از نظر قوانین بین المللی، حمله به زیرساخت های غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب می شود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

کد مطلب 6789936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      او خطرناک شده است حتی استفاده از بمب اتم هم بعید نیست. جنگ را تمام کنید الان فرصت خوبی است
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      و ما 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از ترامپ جنایتکار، نظامیان آمریکایی و مزدوانشان می گیریم اگر نیاز هم باشد برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها و صهیونیست ها به سراغ تولید بمب اتمی خواهیم رفت
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایران در دفاع از خود مقابل متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط بمب اتمی نیاز دارد و واجب است.
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خاک برسرت خوک نجس بمیری انشاالله همه راحت بشن عقده ای بیشعور
    • جمشید هدایت کلرتانی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی‌ها بدانند که ما ایرانیان مردمی نجیب وبااصالتی کنه اعتبار کورش و داریوش وآریوبرزنیم.....درد میکشیم رنج می‌بریم ولی تن به ذلت دربرابر بیگانگان نمی‌دهیم.....سردمداران و مردم آمریکا بدانند ما همانطور که به ماظلم میشود و تحمل میکنیم همانطور هم بسیار صبر داشته و هرگز فراموش نمی‌کنیم.....پس آمریکایی‌ها بدانند که ملت ایران طوری انتقام برادران و خواهرانما ن را خواهیم گرفت که هرگز فراموش نکنند که ایرانیها چطور از دشمنان خود انتقام خواهند گرفت و چگونه دربرابر ظلم وستم ایستادگی میکنند .
    • ناشناس IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جوجه فوکولی بیا تو میدون جوری بزنمت زمین دنیا جلوی چشات تیره و تار بشه. مردی بیا تو میدون نبرد نه که مثل موش تو کاخ سفید پشت میز بشینی
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      چه جنایت هایی انجام میده.هیچ سازمانی هم محکومش نمیکنه وکاریش نداره چون همدست هم هستن .فقط راهش اینکه سلاح هسته ای داشته باشیم.باید خودمون بفکرخودمون باشیم
    • IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      ترامپ دچار جنون شده البته خب آخر عمرش هم هست
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      لعنت بر رای دهندگان امریکایی به این خوک زرد بیشرف شرور ، در جنایات او شریک جرمند
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما در مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز می‌شویم هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ترامپ و نتانیابو تقاضای آتش بس ۴۸ ساعته کرده اند آیا این جز برای تجدید قوا و حملات مجدد است قبول نکنید ختم جنگ را ملت ایران تعیین خواهند کرد
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      امریکا اسراییل بدست ترامپ و نتانیابو در حال سقوطند !
    • IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ناکامیها شکستهای خوک زرد وحشی را در برابر ایران قوی کلافه و عصبانی کرده در حال احتضار و جان کندن است نابودی امریکای جهانخوار و اسرائیل جعلی را میبینیم!
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      جنگ تا انتقام کامل و کشته شدن خوک زرد یاوه گوی منم منم کن و نتانیابو ادامه دارد ترامپ باید دستها بالا کند بگوید غلط کردم با تنانیابو دیگه تکرار نمیشه .
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      جنگ با شرایط زیر پایان می یابد : ۱. انتقام خون شهدا ۲. پرداخت کامل خسارات مادی مالی۳. محاکمه مجازات عاملین جنگ خوک زرد نتانیابو وزرای جنگ و فرماندهان نطامی جنایتکار عامل کشتار انسانی و سایر عوامل صهیونی امریکایی ۴.سپردن تعهد حقوقی بین المللی بر عدم تکرار تجاوزات ۵. خروج کامل صهیونیستها از سرزمینهای اشغالی نابودی کامل اسراییل و صهیونیستها از روی زمین انشاله. ببین اینها کی تحقق مییابد: قیامت یعنی تا موجود شیطانی بنام صهیونیست هست جنگ تا قیامت ادامه دارد !
    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خوک زرد با گستاخی اعلام میکند اگر ایران تسلیم نشود و توافق نکند زیرساختهای اقتصادی مثل نیروگاههای برق سوخت منابع آب را تخریب میکند علنا به ارتکاب جنایات جنگی توسط خودش اعتراف میکند . در مقابل گستاخی بیشرف شما هم اعلام کنید تا تحویل محاکمه و مجازات خوک زرد و نتانیابو عاملین اصلی جنگ افروز آتش بس را قبول نمیکنیم این عامل باعث فشارات داخلی از طرف مردم گروههای مختلف درون امریکا اسرائیل شده حداقل این دو جنایتکار را عزل میکنند راه پایان جنگ باز میشود این دو بیشرف بخاطر اغراض شخصی جنگ را آغاز کردند
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      چرا امریکائیها این دیوانه بی مغز کله پوک بی عقل را از ریاست جمهوری عزل نمیکنند جلوی تصمیمات خطرناک مخرب نابودکننده این دیوسیرت جنگ افروز را نمیگیرند!
    • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      این خوک زرد شیطان صفت که به هیچ صراطی مستقیم نیست باز تهدید کرده ضرب الاجل ۴۸ ساعته داده ! در برابر این دیوانه جز داشتن بمب اتمی کارساز و بازدارنده نیست یا باید بمب اتمی داشته باشید یا این دیوانه را بکشید تا از شر او همه دنیا خلاص شوند گمان نمیرود که جانور دو پای شیطان صفت تر از این خوک زرد روی زمین باشد جز با کشتن این جنایتکار بیرحم سنگدل کله شق کور کر نفهم دل مرده نمیتوان از شرش خلاص شد.
    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      امریکا چقدر قهقرا رفته که این ترامپ بی عقل رئیس جمهورش شده!
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خوک زرد در محاصره جهنم است هیچ راهی جز خودکشی مثل پدر بزرگش هیتلر و دخول در جهنم برایش باقی نمانده وای بر او چقدر جنایت و گناه ‌کرد خداوند او را صم بکم عمی فهم لا یفقهون کرد تا عذابش را شدید کند وای بر او !
    • IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خوک زرد با جهالتش امریکا را نابود میکند این از جهاتی خوب است امریکائیها را بیدار کند تا به همچو خوک نفهم نادان بیشعور بیعقل دیوانه کورکورانه بدون شناخت رای ندهند تا کل دنیا را به آتش جنگ آشوب بکشد ! واقعا انتخاب غلط این ترامپ جاهل دیوانه به ریاست جمهوری ناآگاهی بی اطلاعی عدم روشنفکری امریکائیها را نشان میدهد
    • IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دقت در قیافه های شیطانی جهنمی خرامپ و نتانیابو این پیام را القا میکند که : از چشمان نحس خرامپ خریت و نفهمی ، از چشمان شوم نتانیابو شیادی و ترس نمایان است . مرگ بر امریکا اسرائیل ننگ بر امریکائیها و اسرائیلیهای صهیونیست متجاوز دزد اشغالگران قدس.
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خوک زرد زبان زور را عالی میفهمد ولی زبان انسانیت نه !
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ترامپ یک جانور وحشی است قانون قرارداد تعهد اخلاق معیار اصول امثالهم نمیفهمد جز زور وحشیگری حالیش نیست خیلی باید مراقبت کرد که وحشیگری نکند نباید به این جانور بی عقل بی شعور بی فکر کله پوک اعتماد کرد مرگ بر امریکا ننگ بر امریکائیهای تکزاسی همپالگیهای ترامپ که به این کابوی وحشی رای دادند رئیس جمهور امریکای جهانخوار نفت خوار دزد دریوزه چپاولگر کردند که میخواهند همه دنیا را بدزدند مال خودشان بکنند فرهنگ امریکایی یعنی همین:وحشیگری قتل غارت دزدی اشغال
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به امریکا اسرائیل اعتماد نکنید اینها میخواهند در فاصله آتش بس دو هفته ای تجدید قوا کرده مجددا غافلگیرانه حمله کنند ترامپ و نتانیابو حرام زاده اند مواظب باشید! مواضع حزب الله و آپارتمانهای مسکونی لبنان را امروز شدیدا بمباران کردند برای سومین بار از این دو شیطان شرور جنگ افروز متجاوز آدمکش زمینی فریب نخورید !
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      این شیاطین میخواهند در مدت زمان آتش بس نواقص تجهیزات مصرف شده خودشان را تکمیل کنند تا بتوانند به حملات شان ادامه دهند خیلی باید هشیارانه تحرکات اینها را زیر نظر داشت امریکا اسرائیل مطلقا قابل اعتماد نیستند! دنیای بدون این دو حکومت شیطانی بهتر میشه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها