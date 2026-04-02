اعتراف ترامپ به ارتکاب یک جنایت جنگی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با انتشار ویدئویی از انفجار این پل، گستاخانه نوشت: «بزرگترین پل در ایران فرو ریخت، دیگر هرگز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا مدعی شد: «وقت آن است که ایران قبل از این که خیلی دیر شود و چیزی از کشوری که هنوز می‌تواند به یک کشور بزرگ تبدیل شود، باقی نماند، توافق کند!»

دقایقی پیش طی حمله‌ای از سوی رژیم صهیونی و آمریکایی، پل بی‌یک که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود و یکی از پیچیده‌ترین مهندسی‌ های دنیا را داشت مورد هدف دشمن قرار گرفت.

طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساخت‌های راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.

کارشناسان مسائل نظامی، حمله به اهداف غیرنظامی وزیرساخت ها را ناشی از استیصال ترامپ در اقدام نظامی اعلام می کنند. از نظر قوانین بین المللی، حمله به زیرساخت های غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب می شود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.