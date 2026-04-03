۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

منابع عبری خبر دادند؛ عقب‌نشینی تل‌آویو از توهم خلع سلاح حزب‌الله

رسانه های رژیم صهیونیستی به عقب نشینی ارتش این رژیم از خلع سلاح حزب الله اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: ما هرگز موفق به خلع سلاح حزب الله نخواهیم شد و این روند به اشغال کامل لبنان نیاز دارد!

در این گزارش آمده است، اشغال کامل خاک لبنان هدف این جنگ نیست و خود لبنان تنها قادر به خلع سلاح حزب الله خواهد بود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، این موضع گیری ارتش با تمام آنچه که پیشتر اعلام شده بود تناقض دارد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد: ارتش اذعان می‌کند که اظهارات مربوط به خلع سلاح حزب‌الله به عنوان یک هدف جنگی، بیش از حد بلندپروازانه بوده است.

حملات شدید حزب الله علیه مواضع رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که تل آویو طی یک سال گذشته مدعی نابود شدن توان نظامی این حزب شده بود.

