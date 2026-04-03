شناسایی ۱۸۶۳ فرد نیازمند مداخلات روانی در کرمانشاه

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مدیریت علمی پیامدهای روانی بحرانهای اجتماعی و کاهش آسیبهای ناشی از آن، کمیته سلامت روان در استان کرمانشاه با رویکردی پیشگیرانه و حتی پیش از ابلاغ رسمی وزارت کشور تشکیل شده است.
وی افزود: این کمیته با حضور تیمهای تخصصی اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، مشاوران و همچنین تیمهای محب برگزار شده و هدف آن شناسایی سریع افراد در معرض آسیبهای روانی و ارائه خدمات تخصصی در کوتاهترین زمان ممکن است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان در شرایط پس از بحران ادامه داد: در این نشست تخصصی بر ضرورت شناسایی بهموقع افراد در معرض آسیبهای روانی بهویژه در دوره پس از بحران تأکید شد، چرا که در این شرایط احتمال بروز اختلالات مرتبط با استرس پس از سانحه (PTSD) افزایش مییابد و مداخلات تخصصی باید بهصورت فوری انجام شود.
درویشی با بیان اینکه اقدامات گستردهای در این زمینه آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون در سطح استان هزار و ۸۶۳ نفر به عنوان افراد نیازمند دریافت خدمات روانشناختی شناسایی شدهاند و خدمات تخصصی و حمایتی لازم برای آنان در حال ارائه است.
وی همچنین از ارائه خدمات گسترده مشاورهای در استان خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۴۰۰ مورد خدمات مشاورهای از طریق خطوط تلفنی ۱۴۸۰ و ۴۰۳۰ به شهروندان ارائه شده که هدف از آن کاهش اضطراب عمومی، افزایش تابآوری اجتماعی و حمایت روانی از مردم در شرایط بحرانی بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تشکیل کمیته سلامت روان را اقدامی مهم در مدیریت علمی بحرانها دانست و افزود: این کمیته با مشارکت دستگاههای مرتبط از جمله استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاههای رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه و همچنین جمعیت هلالاحمر استان فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به ضرورت رصد مستمر وضعیت سلامت روان شهروندان عنوان کرد: با توجه به گذشت حدود یک ماه از جنگ تحمیلی و احتمال بروز یا تشدید نشانههای اختلال استرس پس از سانحه در بخشهایی از جامعه، توجه به سلامت روان مردم و جامعه هدف بهزیستی در اولویت برنامههای این سازمان قرار دارد.
درویشی خاطرنشان کرد: در این مسیر از تجربههای ارزشمند سازمان بهزیستی در مدیریت بحرانهایی مانند زلزله و همچنین جنگ ۱۲ روزه استفاده خواهد شد تا خدمات حمایتی و مداخلات روانشناختی با کیفیت و سرعت بیشتری به افراد نیازمند ارائه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی موجود در استان گفت: بهزیستی کرمانشاه از حضور روانشناسان و مشاوران مجرب بهره میبرد و بستر لازم برای ارائه خدمات مشاورهای رایگان به عموم مردم فراهم شده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان افزود: در کنار ارائه خدمات مستقیم مشاورهای، تولید محتوای تخصصی متناسب با نیازهای روز جامعه نیز در دستور کار قرار گرفته تا سطح آگاهی عمومی درباره سلامت روان افزایش یابد و شهروندان بتوانند با آمادگی بیشتری با شرایط بحرانی مواجه شوند.
