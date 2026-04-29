پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روز روانشناس و مشاور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی سلامت روانی و اجتماعی کشور سال‌هاست که برنامه‌های نظام‌مند و مبتنی بر شواهد متعددی را طراحی و اجرا کرده است که بخشی از آنها در شرایط دشوار کارکرد داشته است.

سیدجواد حسینی به مناسبت ۹ اردیبهشت روز روانشناس و مشاور پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

امروز 9 اردیبهشت روز روانشناس و مشاور است. در این روز تلاش می‌شود از علم روانشناسی در حل مسائل و مشکلات جهانی به خوبی سود جست.

روز روانشناس کمک کرده است تا زمینه هم فکری همه جانبه برای حل موضوعات جاری فراهم شود از جمله موضوعاتی که مطرح شده‌اند می‌توان به این موارد اشاره کرد: «روانشناس و مواجهه با بلایا »، « روان شناسی و عدالت اجتماعی»، «مذاکره برای صلح و حقوق بشر»، «اهمیت آموزش زنان و دختران»، «حقوق بشر در افراد آسیب پذیر»، «روانشناس و خشونت»، «مشارکت روانشناس در اهداف توسعه پایدار»، «کاهش نابرابری های حوزه سلامت در کشورها و بین کشورها»، «از آسیب پذیری تا تاب آوری»، «ارتقا آسایش در قرن 21» و «تغییرات جوی: مداخلات روان شناختی».

روز روانشناس و مشاور در کشور فرصت بسیار مناسبی است که از این علم «به اندازه خودش» در افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه و از آن مهم تر تقویت سرمایه اجتماعی استفاده شود. با توجه به اهمیت این روز، امید می‌رود که سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی به شکل ویژه به آن بپردازند.

در شعار امسالِ روز روانشناس تحت عنوان " مشارکت روانشناختی در تقویت تاب آوری فردی _ اجتماعی در شرایط بحران"، سعی شده است که با تمرکز بر شرایط حاکم بر جهان با تکیه بر مفاهیمی مشخص این زمینه فراهم آید که درد و رنج افراد به حداقل ممکن برسد.

تجربه نشان داده است که در شرایط بحران- شرایطی که وضعیت طبیعی زندگی مختل شده و افراد مجبورند که براساس ابهامات و کاستی‌های به وجود آمده و حاد، روند تصمیم‌گیری خود را بر اساس احتمالات شکل دهند - مشارکت‌های روانشناختی کمک موثری خواهد بود که افراد بتوانند با آگاهی از عاملیت خود، از پس شرایط نامتعارف، ناخوشایند، رنج آور و تنش زا بر بیایند.

وقتی که این دست از مشارکت‌ها منجر به تقویت اقدامات جمعی شود، افراد خواهند توانست که با حداقل آسیب، شرایط دشوار را سپری کنند.

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی سلامت روانی و اجتماعی کشور سال‌هاست که در رابطه با مفاهیم اشاره شده، برنامه‌های نظام مند و مبتنی بر شواهد متعددی را طراحی و اجرا کرده است که بخشی از آنها در شرایط دشوار کارکرد داشته و بخش دیگری از آنها نیز به افراد کمک می‌کند که پیش از مواجهه با انواع بحران‌ها، تاب و توان خود را برای آن شرایط تقویت کرده و از این رو تاب آورتر شوند.

ارائه خدمات مشاوره و روانشناس حضوری در بخش‌های دولتی و غیر دولتی، خدمات مشاوره تلفنی از طریق خط ملی 1480 با دسترسی آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نظیر آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش‌های ارتقایی در حوزه ازدواج و خانواده و ارائه مداخلات روان شناختی در بلایا و بحران‌ها (محب) مجموعه خدمات سلامت روان هستند که سازمان بهزیستی در سراسر کشور به عموم مردم و گروه هدف سازمان ارائه می‌کند تا افراد بتوانند ضمن احساس حمایت در شرایط دشوار، با تکیه بر قابلیت‌های خود که طی دوره های آموزشی آنها را فرا گرفته‌اند، تحت تاثیر پیامدهای مخرب شرایط قرار نگیرند.

سازمان بهزیستی ضمن تبریک این روز به تمامی مدیران و کارشناسان ارزشمند سازمان بهزیستی و روانشناسان و مشاوران در سراسر کشور، خود را متعهد می داند که در این شرایط سخت، تمام توان خود را برای ارائه انواع برنامه های سلامت روان و حمایت های روان شناختی به جامعه بکار گیرد.

به امید فراگیری صـلح پایداروآرامش در جهان و ایران عزیز