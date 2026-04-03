امام جمعه کرمانشاه: انسجام ملی دشمن را به زانو درآورده است

حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، خطاب به اقشار مختلف مردم اظهار کرد: برادران، خواهران، اصحاب رسانه، خانواده معظم شهدا و وارثان امام شهید؛ جمهوری اسلامی است در واقع میراث گران‌بهای شهیدان والامقام ما به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر قداست پرچم ایران اسلامی افزود: این پرچمی که امروز در دست‌های شماست، به نام خدا و به نام مبین اسلام و صرفاً به برکت خون‌های پاک و مطهر شهدای عزیزمان برافراشته شده است و باید قدردان آن باشیم.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به توطئه‌های همیشگی استکبار جهانی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و با وجود شناخت و معرفتی که از دشمن داریم، می‌بینیم که او باز هم برای ضربه زدن به نظام، به اختلاف‌افکنی در داخل دل بسته است. اما باید بدانیم آنچه که تاکنون دشمن را به زانو درآورده و نقشه‌های آنان را خنثی کرده، همین انسجام ملی است.

حجت‌الاسلام غفوری تصریح کرد: این انسجام، وحدت و اتحاد باید به صورت همه‌جانبه بین همه اقشار جامعه، بین تمامی سلایق سیاسی و اجتماعی، بین همه اقوام و مذاهب کشور و به ویژه بین مسئولین و آحاد مردم تقویت شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم تبعیت از ولایت فقیه و پاسداری از آرمان‌های انقلاب تاکید کرد: این وحدت، اتحاد و انسجام همه‌جانبه، همواره مورد وصیت و سفارش اکید امام شهید ما بوده و اکنون نیز مورد سفارش و تاکید امام عزیز جدید ما، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای است که باید با جان و دل در مسیر تحقق آن گام برداریم.