کاشت نهال امید مقابل سینما آزادی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه ۱۸ فروردینماه و همزمان با بازدید هادی اسماعیلی مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز حوزه هنری از پردیس سینما آزادی کرمانشاه، آیین کاشت نهال امید در مقابل این مجموعه فرهنگی برگزار شد.
در جریان این بازدید گزارشی از فعالیتهای سینما آزادی کرمانشاه در روزهای جنگ ارائه شد و مسئولان بر تداوم نقش فرهنگی این مجموعه برای شهروندان تأکید کردند.
محمدجواد کنجوری مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در این برنامه با خیرمقدم به مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز اظهار کرد: تلاش کردهایم سینما آزادی در این روزها به عنوان یک عنصر هویتی و فرهنگی برای مردم شهر فعال بماند.
وی افزود: امیدواریم هرچه زودتر روزهای پیروزی ملت ایران فرا برسد، اما تا آن زمان تلاش خواهیم کرد چراغ سینما برای مردم روشن بماند و فعالیتهای فرهنگی متوقف نشود.
در پایان این بازدید و در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره پویش «کاشت نهال امید»، مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز به همراه جمعی از کارکنان امور سینمایی استان دو اصله نهال را به یاد دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در مقابل سینما آزادی کرمانشاه غرس کردند.
سینما آزادی کرمانشاه در روزهای نبرد ملت ایران به عنوان یکی از پایگاههای فرهنگی فعال در غرب کشور به فعالیت خود ادامه داده و برنامههای سینماهای بهمن سبز نیز در قالب پویش «سینما پای کار ایران» در سراسر کشور در حال اجرا است.
