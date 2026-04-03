اسکان۴ هزار و ۹۴۸ نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

ایوب رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، در مجموع هزار و ۶ خانوار در بخش اسکان موقت مدارس پذیرش شده‌اند که از این تعداد، ۵۵۶ خانوار فرهنگی و ۴۵۰ خانوار غیرفرهنگی بوده‌اند.

وی بیان کرد: از مجموع افراد اسکان‌یافته، ۲ هزار و ۸۰۵ نفر فرهنگی و ۲ هزار و ۱۴۳ نفر غیرفرهنگی از خدمات اسکان موقت بهره‌مند شده‌اند و در مجموع تعداد افراد پذیرش‌شده به ۴ هزار و ۹۴۸ نفر رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تداوم آموزش مجازی مدارس تا پایان فروردین‌ماه سال جاری، تصریح کرد: با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش در خصوص تمدید اسکان برای رفاه حال مسافران نوروزی، به‌ویژه فرهنگیان، طرح اسکان اضطراری فرهنگیان تا ۲۸ فروردین‌ماه تمدید شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ پایگاه ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان با یک‌هزار و ۱۵۰ آموزشگاه در قالب ۳ هزار و ۴۲۰ کلاس درس در سطح استان آماده پذیرش مسافران و گردشگران تا پایان ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ هستند.