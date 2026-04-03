۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

عملیات آماده‌سازی شالیزارهای مازندران؛ نشاکاری زودهنگام پرهیز شود

عملیات آماده‌سازی شالیزارهای مازندران؛ نشاکاری زودهنگام پرهیز شود

ساری - رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به روند مطلوب آماده‌سازی اراضی شالیزاری، نسبت به تبعات نشاکاری زودهنگام در شرایط سرمایی هشدار داد.

فاطمه مهرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند آماده‌سازی شالیزارهای استان به‌خوبی در حال انجام است، به‌طوری‌که تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار هکتار از اراضی شخم و شیار و حدود ۱۰۱ هزار هکتار نیز آب‌تخت شده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع آبی افزود: کشاورزان می‌توانند با بهره‌گیری از آب‌های سطحی و روان، عملیات آماده‌سازی زمین‌های خود را با سرعت بیشتری به انجام برسانند.

رییس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: تاکنون عملیات خزانه‌گیری و بذرپاشی در حدود ۸۰ هزار هکتار از شالیزارها انجام شده است.

مهرین با هشدار نسبت به آغاز زودهنگام نشاکاری گفت: در شرایط فعلی که احتمال کاهش دما وجود دارد، این اقدام می‌تواند باعث آسیب و سرمازدگی نشاها شود.

وی تصریح کرد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی کشاورزان در مناطق مرکزی و حوزه آبریز هراز از اوایل فروردین اقدام به نشاکاری کرده‌اند که این موضوع نیازمند توجه جدی است.

رییس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران، انگیزه کشت دوم را از دلایل این اقدام دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، به‌ویژه در تأمین آب از سدها و چاه‌ها، این رویکرد می‌تواند مشکلات بیشتری برای بخش کشاورزی ایجاد کند.

وی در پایان از شالیکاران خواست زمان‌بندی مناسب را در اجرای نشاکاری رعایت کرده و از هرگونه اقدام زودهنگام برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی خودداری کنند.

