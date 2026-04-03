به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدابراهیم رفعتی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با تأکید بر اینکه اطاعت از ولایت فقیه و مقاومت، پیروزی ایران را رقم میزند، اظهار کرد: خون شهدا روح تازهای به جبهه مقاومت بخشیده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنیهای غرب علیه ایران ریشه در جنگ عقیدتی دارد، تصریح کرد: حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب فرمودند «من دیپلمات نیستم، انقلابیام» و بر همین اساس اقدام میکنم. ما منتظر امام زمان (عج) هستیم و همین انتظار، دشمن را نگران کرده است.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه حضور و وحدت مردم در صحنههای انقلاب، معجزه قرن است، افزود: دشمن با قرآن‌سوزی و مسجدسوزی در صدد ضربه زدن است، اما جمهوری اسلامی ثمره هزاران شهید است که یقه آنان را خواهد گرفت.

حجت الاسلام رفعتی با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره تأکید کرد: هرگز یهود و نصاری از مسیر حق راضی نخواهند شد. تجربه نیز نشان داده مذاکره نتیجهای ندارد.

وی با بیان اینکه هر آسیبی به کشور وارد شده، ناشی از فاصله گرفتن از ولایت بوده است، خاطرنشان کرد: ملت ایران اگر گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشد، نهتنها دشمنان قادر به تغییر مسیر جمهوری اسلامی نخواهند بود، بلکه آیندهای سرشار از عزت، اقتدار و پیروزی در انتظار کشور خواهد بود.