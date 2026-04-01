احمدی‌ سنگر: مردم ایران در جبهه حق ایستاده و تسلیم نخواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدیسنگر شامگاه سهشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه اظهار کرد: پس از جنایت و تجاوز دشمن خبیث، مردم به فرموده امام مبعوث شدند و این حضور گسترده را از خداوند شاکریم.
وی با تبریک انتخاب فرزند خلف امام شهید به عنوان رهبر انقلاب اسلامی افزود: همان اخلاق و رفتار گذشته را با رهبر شهید، با رهبر جدید ادامه خواهیم داد و این مسیر را محکمتر پیش میبریم.
احمدیسنگر با اشاره به روحیه مقاومت و عظمت ملت ایران تصریح کرد: ملت ایران در برابر هیچ تهدیدی عقبنشینی نخواهد کرد و این ایستادگی ریشه در ایمان و وفاداری مردم دارد.
وی با بیان اینکه ایران در ۴۷ سال انقلاب آغازگر هیچ حملهای نبوده و همواره به فکر مسلمانان بوده است، گفت: هدف دشمن فروپاشی نظام، تضعیف زنان و مردان قدرتمند و ولایتمدار و ایجاد عقبنشینی در ملت است.
حضور در اجتماعات، رجزخوانی در برابر دشمن
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که «ما ملت شهادتیم و هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد»، حضور مردم در اجتماعات و راهپیماییها را رجزخوانی در برابر دشمن دانست.
وی با اشاره به دو جبهه حق و باطل در جهان افزود: مردم ایران با انتخاب و حضور در صحنه در جبهه حق ایستاده و تسلیم نخواهند شد.
احمدیسنگر با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای تجزیه ایران هستند، خاطرنشان کرد: ایران گسترده و قدرتمند را برنمیتابند و انتظار نداشتند ایران در برابر این همه توطئه بایستد. ۱۲ فروردین روز قدس است و باید این روز بزرگ را قدر شناخت؛ دشمنان میخواستند ایران را ضعیف کنند اما خدا با ملت ایران است.
قدرت بازدارندگی و اراده شکستناپذیر ملت
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۸ سال دفاع مقدس و ۴۷ سال مقاومت مردم تأکید کرد: ملت ایران مانند کوه استوار ایستاده است.
وی افزود: مردم در دفاع از حرم در سوریه نیز صف بستند و دشمن نقشه های مختلفی از جمله جنگ ۱۲ روزه و مذاکره را طراحی کرد، اما ملت ایران اعلام میکند که تا پیروزی، سخنی از مذاکره نخواهد گفت.
احمدیسنگر با بیان اینکه ماهیت خبیث دشمن بر همه روشن است، خاطرنشان کرد: در حین مذاکره، رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و دانشمندان ایران و جمعی از هموطنان مظلوم ترور شدند.
وی با اشاره به توان دفاعی ایران گفت: ایران در منطقه دست برتر را دارد و رزمندگان اسلام هر پایگاهی را که از آنجا به ایران حمله شد، هدف قرار دادند.
اقدامات بیسابقه ایران در مقابله با دشمن
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران اقداماتی انجام داد که سابقه نداشت و در طی آن چندین نفتکش سوخترسان دشمن منهدم شد.
وی با بیان اینکه آمریکا باید به دنبال خروج از منطقه باشد و تنگه هرمز متعلق به ایران است، اظهار کرد: با لایحه دو فوریتی، حضور و عبور نیروهای خارجی در تنگه هرمز محدود خواهد شد.
احمدیسنگر با تأکید بر اینکه متجاوز باید غرامت جنگی و خسارتها را پرداخت کند، گفت: این طرح در ۹ ماده و ۸ تبصره در حال بررسی است. کشورهایی که بخواهند ایران را تحریم کنند، اجازه عبور از این مسیر را نخواهند داشت و هر کشوری که بخواهد از این مسیر عبور کند باید عوارض پرداخت کند.
اسرائیل در تیررس رزمندگان اسلام است
وی با اشاره به توان ایران در هدف قرار دادن مراکز حساس دشمن اظهار کرد: اسرائیل با وجود گنبد آهنین و پدافند، در تیررس رزمندگان اسلام است و دیمونا و دیگر مراکز حساس آنها به خاک کشیده خواهد شد. آمریکا نیز هرجا وارد تیررس شود، مورد حمله قرار میگیرد و باید از منطقه خارج شود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران با عهدی که با امام حسین(ع) بستهاند تا پای جان ایستادهاند، گفت: برای دفاع از وطن و انقلاب هستیم و بر این عهد میمانیم.
وی تصریح کرد: ملت ایران متحد و منسجم در صحنه است و تا وقتی رهبر معظم انقلاب امر دهد، مسیر مقاومت تا پیروزی نهایی و شکست اسرائیل ادامه خواهد داشت.
نظر شما