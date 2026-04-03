به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه‌گذاری در زعفران در بازار سرمایه ایران از طریق ۳ ابزار مالی امکان‌پذیر است که عبارتند از «گواهی سپرده کالایی زعفران»، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر زعفران» و «قراردادهای آتی زعفران». این ابزارها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی محصول، در بازار زعفران مشارکت داشته باشند و از نوسانات قیمتی آن بهره ببرند.

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در آخرین روز کاری (روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵) معاملات زعفران در بازار سرمایه ایران در ۲ بخش «گواهی سپرده کالایی زعفران» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر زعفران» با افت ۵۰ درصدی نسبت به روز قبل از آن دنبال شد. روز سه‌شنبه در مجموع حدود ۴۸.۱ میلیارد تومان معامله در این بازار به ثبت رسید که از این رقم، حدود ۴۳.۹ میلیارد تومان مربوط به معاملات صندوق‌های کالایی زعفران و نزدیک به ۴.۲ میلیارد تومان نیز مربوط به گواهی‌های سپرده زعفران بود.

در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از آخرین وضعیت معاملات زعفران در بازار سرمایه و عملکرد این ابزارهای مالی در جریان دادوستدهای اخیر می‌پردازیم.

بررسی معاملات گواهی سپرده

در روش گواهی سپرده کالایی، کشاورزان یا مالکان زعفران محصول خود را به انبارهای مورد تأیید بورس کالا تحویل می‌دهند و در مقابل، گواهی سپرده دریافت می‌کنند. هر گواهی سپرده معادل مقدار مشخصی زعفران است (در حال حاضر هر گواهی معادل یک گرم زعفران) و این گواهی‌ها مانند سهام در بازار سرمایه (بورس کالا) خرید و فروش می‌شوند. سرمایه‌گذاران از این طریق می‌توانند مالکیت زعفران را به صورت اوراق بهادار در اختیار داشته باشند.

در بخش گواهی سپرده کالایی زعفران، روز سه‌شنبه در مجموع ۲۱ هزار و ۳۱۱ گواهی سپرده معادل ۲۱.۳ کیلوگرم زعفران میان معامله‌گران دادوستد شد. این معاملات توسط ۷ شرکت از ۸ شرکت فعال در بازار انجام گرفت و بخش عمده مبادلات این بازار را به ۲ شرکت اختصاص یافت. سهم این ۲ شرکت از کل ارزش معاملات نزدیک به بیش از ۹۳ درصد بود.

بر اساس داده‌های معاملاتی، متوسط قیمت هر گواهی سپرده زعفران ـ که معادل یک گرم زعفران است ـ در حدود ۱۹۸ هزار تومان ثبت شد که بر این اساس، ارزش کل معاملات گواهی‌های سپرده زعفران در جریان دادوستدهای امروز به بیش از ۴ میلیارد تومان رسید.

شایان ذکر است بنابر سوابق معاملاتی موجود و طبق اطلاعات درج‌شده در تابلو معاملات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، قیمت هر گرم زعفران نگین از ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون و طی ۹ روز معاملاتی از کف قیمتی ۱۷۰ هزار تومانی خود، بیش از ۱۶ درصد رشد کرده است.

جدول زیر جزئیات بیشتری از معاملات گواهی‌های سپرده زعفران را نشان می‌دهد. ارزش معاملات بر حسب میلیارد تومان، سهم از ارزش بر حسب درصد و قیمت‌ها بر حسب ریال گزارش شده است.

نماد نام ارزش معاملات سهم از ارزش معاملات رتبه قیمت پایانی درصد آخرین حجم معاملات زعف۰۵۱۰پ۲۶ بدیعی ۰.۷۸۱ ۱۸.۵۲ ۲ ۱,۹۶۴,۴۹۱ -۱.۴۴ ۳,۹۷۵ زعف۰۵۱۰پ۱۸ بهرامن ۰.۰۴۰ ۰.۹۴ ۴ ۱,۹۶۱,۱۶۷ -۰.۵۸ ۲۰۳ زعف۰۵۱۰پ۱۹ تروند قاینات ۰.۰۰۰ ۰.۰۰ ۸ - - ۰ زعف۰۵۱۰پ۰۸ اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی ۰.۲۴۰ ۵.۶۸ ۳ ۱,۹۵۳,۶۵۰ ۰.۴۹ ۱,۲۲۶ زعف۰۵۱۰پ۰۵ زرین زعفران مشرق زمین ۰.۰۰۱ ۰.۰۱ ۷ ۱,۹۹۹,۹۹۹ ۱.۶۱ ۳ زعف۰۵۱۰پ۱۱ سحرخیز ۳.۱۵۳ ۷۴.۸۱ ۱ ۱,۹۸۳,۵۳۳ -۱.۱۹ ۱۵,۸۹۸ زعف۰۵۱۰پ۰۹ نوین زعفران ۰.۰۰۱ ۰.۰۱ ۶ - - ۳ زعف۰۵۱۰پ۲۰ وحدت جام ۰.۰۰۱ ۰.۰۱ ۵ ۲,۰۲۹,۹۹۹ ۱.۹۵ ۳

بررسی معاملات صندوق‌های زعفرانی

روش دیگر سرمایه‌گذاری در این بازار، خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر زعفران است. این صندوق‌ها منابع مالی سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و عمدتاً در گواهی‌های سپرده زعفران سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران بدون نیاز به معامله مستقیم گواهی‌ها، از طریق خرید واحدهای صندوق در بازار سرمایه در معرض نوسانات قیمت زعفران قرار می‌گیرند.

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه زعفران، دادوستدها با استقبال بیشتری از سوی معامله‌گران همراه بود؛ به گونه‌ای که در این بازار، نزدیک به ۹ میلیون واحد از ۲ صندوق کالایی زعفران معامله شد. ارزش معاملات این ۲ صندوق به تنهایی به نزدیک ۴۴ میلیارد تومان رسید که معادل حدود ۹۲ درصد ارزش کل معاملات بازار زعفران در روز جاری بود.

جدول زیر جزئیات بیشتری از معاملات صندوق‌های کالایی مبتنی بر زعفران را نشان می‌دهد. ارزش و جریان نقدینگی بر حسب میلیارد تومان، سهم از ارزش بر حسب درصد و قیمت‌ها بر حسب ریال گزارش شده است.

نماد نام ارزش معاملات سهم از ارزش معاملات رتبه جریان نقدینگی حقیقی NAV قیمت پایانی درصد آخرین P/NAV حجم معاملات سحرخیز صندوق س. گروه زعفران سحرخیز ۱۷.۷۱۶ ۴۰.۳۶ ۲ -۰.۰۳۶ ۵۵,۱۴۹ ۵۱,۲۹۶ -۱.۸۴ -۶.۴۶ ۳,۴۵۳,۶۱۳ نهال صندوق س.کالای نوویرا ۲۶.۱۸۰ ۵۹.۶۴ ۱ -۴.۵۲۸ ۵۱,۶۶۱ ۴۹,۵۰۵ -۱.۱۲ -۴.۰۷ ۵,۲۸۸,۴۸۲

قراردادهای آتی زعفران

در کنار این دو ابزار، قراردادهای آتی زعفران نیز از دیگر ابزارهای مالی فعال در این بازار بوده‌اند. در معاملات آتی، خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند مقدار مشخصی زعفران را در زمانی معین در آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌شده معامله کنند. این ابزار معمولاً برای پوشش ریسک نوسانات قیمت یا کسب سود از تغییرات آتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال در شرایط کنونی معاملات قراردادهای آتی زعفران متوقف شده و پیش‌بینی می‌شود پس از بازگشت شرایط بازار به روال عادی، این معاملات مجدداً از سر گرفته شود.