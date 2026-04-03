  1. استانها
  2. تهران
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

ترافیک در محور های هراز و فیروزکوه نیمه سنگین است

پردیس- رئیس پلیس راه شرق استان تهران وضعیت ترافیکی محور های مواصلاتی شرق این استان را تشریح کرد.

سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی این منطقه اظهار داشت: در حال حاضر جاده‌های هراز و فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیکی نیمه‌سنگین مواجه هستند.

وی افزود: رانندگان محترم برای پیشگیری از هرگونه حادثه، ضمن رعایت فاصله طولی، از هرگونه عجله و شتاب غیرمجاز خودداری کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران در پایان همچنین توصیه کرد: قبل از حرکت، از سالم بودن سیستم‌های روشنایی، ترمز و برفپاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها