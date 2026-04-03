ترافیک در محور های هراز و فیروزکوه نیمه سنگین است

سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی این منطقه اظهار داشت: در حال حاضر جاده‌های هراز و فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیکی نیمه‌سنگین مواجه هستند.

وی افزود: رانندگان محترم برای پیشگیری از هرگونه حادثه، ضمن رعایت فاصله طولی، از هرگونه عجله و شتاب غیرمجاز خودداری کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران در پایان همچنین توصیه کرد: قبل از حرکت، از سالم بودن سیستم‌های روشنایی، ترمز و برفپاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشید.