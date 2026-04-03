۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

ثبت بیش از ۳۹۶ میلیون تردد در ۱۸ روز طرح نوروزی

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا از ثبت بیش از ۳۹۶ میلیون تردد در ۱۸ روز طرح نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: با پایان تعطیلات نوروزی و سپری شدن آخرین روزهای طرح نوروزی، موج شدید بازگشت مسافران آغاز شده و محدودیت‌ ها و کنترل‌ های ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: در بازه زمانی ۱۸ روزه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۳۹۶ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور ثبت شده است که نشان‌دهنده حجم بالای جابجایی مسافران و اهمیت مدیریت مستمر جریان ترافیک است.

جانشین پلیس راهور فراجا افزود:محدودیت‌ها و تدابیر کنترلی ترافیک مطابق با پیش‌بینی‌های لازم اعمال شده و برخی محورهای پرتردد یک‌طرفه شده اند. هم‌اکنون جاده چالوس و آزادراه تهران شمال مسیر (شمال به جنوب) به صورت کامل یک‌طرفه و جاده هراز (شمال به جنوب در مقاطعی)به صورت موقت یک‌طرفه مدیریت می‌شوند تا جریان بازگشت مسافران روان و ایمن باشد.

وی با بیان جزئیات ترددها گفت:از کل ۳۹۶ میلیون تردد ثبت شده، بیش از ۳۴۳ میلیون مربوط به خودروهای شخصی بوده، حدود۱۲.۷میلیون تردد مربوط به کامیون‌ها و بیش از ۲.۲میلیون تردد مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده است.

وی ادامه داد:پر ترددترین روز این بازه زمانی ۲۷ اسفند با بیش از ۲۴ میلیون تردد بوده و در روز ۱۳ فروردین بیش از ۱۷ میلیون تردد در جاده‌های کشور ثبت شده است.

سردار مومنی در ادامه با اشاره به سهم استان‌ها در تردد جاده ای گفت:استان تهران با بیشترین سهم از کل ترددها در صدر قرار دارد و پس از آن استان‌های مازندران، البرز، خراسان رضوی و گیلان بیشترین حجم جابجایی وسایل نقلیه را داشته‌اند.

سردار مومنی اظهار کرد: در بخش ورودی و خروجی وسایل نقلیه به استانها نیز، استان‌های تهران و البرز هر کدام با ثبت بیش از ۴ میلیون تردد جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی همچنین درباره وضعیت انباشت خودرو توضیح داد:استان‌های گیلان و مازندران بیشترین تعداد خودروهای باقی‌مانده مسافران را دارند و پس از آن استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این موضوع اهمیت استمرار کنترل و نظارت ترافیکی در محورهای پرتردد را نشان می‌دهد.

سردار مومنی در پایان با تأکید بر ایمنی سفر گفت:رانندگان باید زمان‌بندی سفر خود را مدیریت کنند، از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی پرهیز کنند و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ممنوع است.

