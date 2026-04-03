ثبت بیش از ۳۹۶ میلیون تردد در ۱۸ روز طرح نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: با پایان تعطیلات نوروزی و سپری شدن آخرین روزهای طرح نوروزی، موج شدید بازگشت مسافران آغاز شده و محدودیت ها و کنترل های ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور ادامه دارد.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: در بازه زمانی ۱۸ روزه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۳۹۶ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور ثبت شده است که نشاندهنده حجم بالای جابجایی مسافران و اهمیت مدیریت مستمر جریان ترافیک است.
جانشین پلیس راهور فراجا افزود:محدودیتها و تدابیر کنترلی ترافیک مطابق با پیشبینیهای لازم اعمال شده و برخی محورهای پرتردد یکطرفه شده اند. هماکنون جاده چالوس و آزادراه تهران شمال مسیر (شمال به جنوب) به صورت کامل یکطرفه و جاده هراز (شمال به جنوب در مقاطعی)به صورت موقت یکطرفه مدیریت میشوند تا جریان بازگشت مسافران روان و ایمن باشد.
وی با بیان جزئیات ترددها گفت:از کل ۳۹۶ میلیون تردد ثبت شده، بیش از ۳۴۳ میلیون مربوط به خودروهای شخصی بوده، حدود۱۲.۷میلیون تردد مربوط به کامیونها و بیش از ۲.۲میلیون تردد مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده است.
وی ادامه داد:پر ترددترین روز این بازه زمانی ۲۷ اسفند با بیش از ۲۴ میلیون تردد بوده و در روز ۱۳ فروردین بیش از ۱۷ میلیون تردد در جادههای کشور ثبت شده است.
سردار مومنی در ادامه با اشاره به سهم استانها در تردد جاده ای گفت:استان تهران با بیشترین سهم از کل ترددها در صدر قرار دارد و پس از آن استانهای مازندران، البرز، خراسان رضوی و گیلان بیشترین حجم جابجایی وسایل نقلیه را داشتهاند.
سردار مومنی اظهار کرد: در بخش ورودی و خروجی وسایل نقلیه به استانها نیز، استانهای تهران و البرز هر کدام با ثبت بیش از ۴ میلیون تردد جایگاه نخست را به خود اختصاص دادهاند.
این مقام ارشد انتظامی همچنین درباره وضعیت انباشت خودرو توضیح داد:استانهای گیلان و مازندران بیشترین تعداد خودروهای باقیمانده مسافران را دارند و پس از آن استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در رتبههای بعدی قرار دارند. این موضوع اهمیت استمرار کنترل و نظارت ترافیکی در محورهای پرتردد را نشان میدهد.
سردار مومنی در پایان با تأکید بر ایمنی سفر گفت:رانندگان باید زمانبندی سفر خود را مدیریت کنند، از رانندگی در حالت خستگی یا خوابآلودگی پرهیز کنند و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ممنوع است.
