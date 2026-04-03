بارش باران در اکثر نقاط کشور طی ۵ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛ امروز جمعه در شمال غرب، غرب و برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز غربی و مرکزی و نیز برخی نقاط جنوب غرب کشور بارش باران گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود.

روزهای شنبه و یکشنبه در شمال غرب، غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز، دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، استان‌های ساحلی خزر، برخی نقاط مرکزی کشور و استان‌های واقع در شرق، شمال شرق و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال غرب، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز، استان‌های ساحلی خزر، شمال شرق و شرق کشور بارش پیش بینی می‌شود.

لازم به ذکر است که بارش طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در خراسان رضوی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان شدت بیشتری خواهد داشت.

روز جمعه در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، روز شنبه در شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق از یکشنبه تا سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

طی ۳ روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

وضعیت هوای تهران نیز طی ۵ روز آینده صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک در برخی موارد از بعد از ظهر کمی افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق با بیشینه دمای ۲۳ و کمینه دمای ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر پیش‌بینی می‌شود.