به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دیدار نوروزی جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، با غلامحسین کریمی معاون مسافری و مدیران کل این حوزه، با حضور قائممقام مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره برگزار شد.
در این نشست، معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه مسافری گفت: سال جدید در شرایطی آغاز شده که کشور و مجموعه راهآهن با وضعیت ویژهای مواجه هستند و این موضوع، مسئولیت ما را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به جایگاه راهآهن بهعنوان شریان اصلی حملونقل کشور تاکید کرد: در چنین شرایطی، تداوم خدمترسانی مطلوب به مردم اهمیت ویژهای دارد و نقش راهآهن در حفظ امید و پویایی جامعه بسیار تعیینکننده است.
مدیرعامل راهآهن با تأکید بر رویکردهای سال جدید تصریح کرد: مدیران حوزه مسافری باید با حفظ روحیه مسئولیتپذیری و تقویت ارتباط مستمر با نیروهای صف و عملیاتی، روند خدماترسانی را بدون وقفه ادامه دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین حضور فعال و میدانی مدیران در ایستگاهها و مراکز عملیاتی بهویژه در ایام نوروز را ضروری دانست و گفت: تصمیمگیری بهموقع در محل میتواند بسیاری از چالشها را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
مدیرعامل راهآهن، نظارت دقیق بر ایمنی قطارها، تأمین آرامش مسافران، اطلاعرسانی شفاف و بهموقع و رعایت احترام در تعامل با مسافران را از مهمترین اولویتهای حوزه مسافری عنوان کرد.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده در نوروز امسال اشاره کرد و گفت: راهاندازی قطارهای فوقالعاده در مسیرهای پرتردد تهران–مشهد و تهران–وان ترکیه و همچنین جابهجایی حجاج عمرهگزار در شرایط خاص، از جمله دستاوردهای مهم ناوگان ریلی کشور بوده است.
ذاکری با قدردانی از فعالیت ها و خدمات تمامی بخش های صنعت ریلی گفت: وجود تعامل و همکاری همه جانبه بین شرکتهای خصوصی حمل و نقل ریلی مسافری با شرکت راه آهن، موجب تداوم خدمات ریلی به مردم عزیز است.
مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا نیز در ادامه با اشاره به اقدامات این شرکت گفت: افزایش تعداد قطارهای فوقالعاده در مسیرهای پرتردد، انجام سرویسهای فنی ناوگان و ارتقای خدمات داخل قطار، از جمله اقداماتی است که برای فراهمسازی شرایط سفر ایمن و راحت مسافران در ایام نوروز انجام شده است.
در پایان این نشست، مدیران حوزه مسافری ضمن ارائه گزارش عملکرد سفرهای نوروزی، پیشنهادهایی برای ارتقای خدمات و بهبود فرآیندها در سال پیشرو مطرح کردند.
نظر شما