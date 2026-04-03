۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

تأکید مدیرعامل راه‌آهن بر نظارت دقیق بر ایمنی قطارها

تأکید مدیرعامل راه‌آهن بر نظارت دقیق بر ایمنی قطارها

مدیرعامل راه‌آهن بر نقش حیاتی این بخش در تداوم خدمت‌رسانی، نظارت دقیق بر ایمنی قطارها و تأمین آرامش مسافران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دیدار نوروزی جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، با غلامحسین کریمی معاون مسافری و مدیران کل این حوزه، با حضور قائم‌مقام مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد.

در این نشست، معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه مسافری گفت: سال جدید در شرایطی آغاز شده که کشور و مجموعه راه‌آهن با وضعیت ویژه‌ای مواجه هستند و این موضوع، مسئولیت ما را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به جایگاه راه‌آهن به‌عنوان شریان اصلی حمل‌ونقل کشور تاکید کرد: در چنین شرایطی، تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و نقش راه‌آهن در حفظ امید و پویایی جامعه بسیار تعیین‌کننده است.

مدیرعامل راه‌آهن با تأکید بر رویکردهای سال جدید تصریح کرد: مدیران حوزه مسافری باید با حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری و تقویت ارتباط مستمر با نیروهای صف و عملیاتی، روند خدمات‌رسانی را بدون وقفه ادامه دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین حضور فعال و میدانی مدیران در ایستگاه‌ها و مراکز عملیاتی به‌ویژه در ایام نوروز را ضروری دانست و گفت: تصمیم‌گیری به‌موقع در محل می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

مدیرعامل راه‌آهن، نظارت دقیق بر ایمنی قطارها، تأمین آرامش مسافران، اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع و رعایت احترام در تعامل با مسافران را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه مسافری عنوان کرد.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در نوروز امسال اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای پرتردد تهران–مشهد و تهران–وان ترکیه و همچنین جابه‌جایی حجاج عمره‌گزار در شرایط خاص، از جمله دستاوردهای مهم ناوگان ریلی کشور بوده است.

ذاکری با قدردانی از فعالیت ها و خدمات تمامی بخش های صنعت ریلی گفت: وجود تعامل و همکاری همه جانبه بین شرکت‌های خصوصی حمل و نقل ریلی مسافری با شرکت راه آهن، موجب تداوم خدمات ریلی به مردم عزیز است.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا نیز در ادامه با اشاره به اقدامات این شرکت گفت: افزایش تعداد قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای پرتردد، انجام سرویس‌های فنی ناوگان و ارتقای خدمات داخل قطار، از جمله اقداماتی است که برای فراهم‌سازی شرایط سفر ایمن و راحت مسافران در ایام نوروز انجام شده است.

در پایان این نشست، مدیران حوزه مسافری ضمن ارائه گزارش عملکرد سفرهای نوروزی، پیشنهادهایی برای ارتقای خدمات و بهبود فرآیندها در سال پیش‌رو مطرح کردند.

کد مطلب 6790300
فاطمه امیر احمدی

